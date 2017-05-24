Левин: законопроект о мессенджерах не должен привести к ограничению прав граждан

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пакет законопроектов о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров), внесенный на рассмотрение Госдумы, актуален в свете изобилия противоправной информации, но не должен привести к ограничению прав граждан. Такое мнение высказал ТАСС председатель профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В настоящее время мессенджеры находятся вне правового регулирования, констатировал парламентарий. "При этом их интернет-трафик за 2016 год впервые обошел голосовую связь и объем смс, а количество пользователей в России составляет более 80 млн человек", - сообщил он.

"Отсутствие правового регулирования уже привело к тому, что в пространстве мессенджеров можно найти огромное количество противоправной информации, - продолжил Левин. - Это и распространение экстремистского контента, реклама наркотических средств и их продажа, информация, угрожающая здоровью детей, и многое другое". Злоумышленники активно используют мессенджеры для пропаганды и своей координации, предупредил он.

По мнению депутата, сегодня необходимо "предусмотреть возможность пресечения противоправной информации, которая распространяется среди неограниченного круга лиц, а также дать возможности получения правоохранительными органами сведений, необходимых для расследования преступлений в случае наличия мотивированного запроса". Важным нововведением данного законопроекта также является обязательная идентификация пользователей мессенджеров через привязку к телефонному номеру, сказал он. "Данная мера в комплексе с недавними предложениями Совета Федерации по ужесточению ответственности за продажу сим-карт без идентификации приобретателя поможет серьезно ограничить возможности преступников по подготовке и координации террористических актов и мошеннических действий", - добавил политик.

"Главное, чтобы шаги в этом направлении не приводили к ограничению прав и свобод наших законопослушных граждан, сохраняли безопасность и конфиденциальность переписки, а также качество и скорость работы сервисов", - заключил Левин.

Что предлагается законопроектами

Авторами внесенного в Госдуму пакета законопроектов выступили зампред думского комитета по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Базовый законопроект среди прочего предусматривает возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании вердикта суда. Сервисы будут обязаны обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ, отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи", указывают разработчики.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

Сопутствующим законопроектом вводятся штрафы для владельцев мессенджеров за неисполнение их обязанностей. В частности, неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет, обеспечивающим предоставление информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями, установленных законом обязанностей будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.