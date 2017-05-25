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Россия предлагает ЕС объединить банки данных о террористах

Политика
25 мая, 10:38 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 25, мая. /ТАСС

Встреча соответствующей экспертной рабочей группы пройдет 3-5 июня в Брюсселе

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Эксперты России и Европейского союза обсудят технические возможности объединения банков данных о террористах. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

По его словам, встреча соответствующей экспертной рабочей группы пройдет 3-5 июня в Брюсселе. "На встрече предстоит рассмотреть комплекс вопросов, связанных в том числе с оценкой террористических угроз в мире, и использованием интернета, и возвращением иностранных террористов-боевиков, и совершенствованием законодательств", - сказал он.

"В борьбе с терроризмом главный вопрос - вопрос доверия, поскольку спецслужбы нередко зажимают свою информацию и не очень-то ею делятся, - отметил Сыромолотов. - В этой связи Россия предлагает объединить свой национальный банк данных о террористах с банком данных Европола".

"Политического решения на этот счет пока нет, но работу на уровне экспертов нужно начинать уже сейчас, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Системы разные, поэтому нужно заранее решить технические вопросы, чтобы не терять времени после того, как политическое решение будет принято".

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