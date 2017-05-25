Глава МВД Австрии посетит Россию с рабочим визитом 28-30 мая

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка посетит Россию с рабочим визитом 28-30 мая. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.
"В ходе визита у главы австрийского МВД состоятся встречи и переговоры с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым, министром МЧС Владимиром Пучковым и министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым, - сказал Сыромолотов. - Одной из ключевых тем станет взаимодействие в борьбе с терроризмом, в том числе проблема возвращения с Ближнего Востока иностранных террористов-боевиков и влияние на этот процесс террористических организаций. В частности, в ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) создано подразделение, которое занимается заброской террористов в страны Европы из числа граждан этих государств для создания там бандподполья".
По его словам, росту радикализации в Европе способствует также то обстоятельство, что туда перебрались и там осели террористы-боевики, которые в свое время воевали на Северном Кавказе и которых на Западе называли "борцами за свободу". "Те, кого мы не успели нейтрализовать, переместились сюда и получили здесь гражданство, - пояснил Сыромолотов. - А теперь они выезжают на Ближний Восток и возвращаются оттуда уже как граждане стран Европы. В Австрии признают, что такая проблема существует, и заинтересованы в ее решении".
"В борьбе с иностранными террористами-боевиками следует иметь в виду прежде всего три вопроса, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в 2015 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, - отметил замглавы МИД РФ. - Во-первых, необходимо иметь общемировой банк данных об иностранных террористах-боевиках. Во-вторых, следует наладить систему контроля над перемещением этих лиц по всему миру. И в-третьих, надо создать упрощенную систему выдачи таких лиц странам, откуда они происходят, потому что процедура экстрадиции очень долгая".
"С некоторыми государствами у нас уже давно есть такие договоренности, но с Евросоюзом пока нет", - сказал Сыромолотов.
Он также отметил, что диалог между Россией и Австрией по антитеррору налажен и будет вестись на регулярной основе. "Достижение договоренности о проведении регулярных встреч рабочих групп по борьбе с терроризмом стало главным итогом состоявшихся в Вене переговоров, в которых с обеих сторон приняли участие представители МИД, МВД и спецслужб, - отметил он. - Такие встречи будут проводиться два раза в год".
"В настоящее время у нас налажены аналогичные двусторонние контакты примерно с двумя десятками государств, - продолжил Сыромолотов. - С Австрией подобного формата до сих пор не было. Обоюдная заинтересованность в налаживании такого диалога была выражена главами МИД РФ и Австрии на их недавней встрече. Теперь эта инициатива реализована".