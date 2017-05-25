Граждане РФ не пострадали в результате теракта в Индонезии

СИНГАПУР, 25 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Граждане России не пострадали в результате теракта, осуществленного в среду террористами-смертниками на автобусной остановке в Джакарте. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Николай Карапетян.

"По поступающей информации, иностранных, в том числе российских, граждан среди пострадавших нет", - отметил дипломат.

Официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Сетио сообщил на брифинге, что исполнители теракта были связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, по его словам, "используемая взрывчатка была идентична той, при помощи который был совершен теракт в феврале текущего года в городе Бандунг". Тогда ответственность за случившиеся взяли на себя боевики ИГ.

В результате взрывов двух бомб в среду на автобусной станции на востоке Джакарты погибли трое полицейских, 10 человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.