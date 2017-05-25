Граждане РФ не пострадали в результате теракта в Индонезии

Американская компания Rocket Lab провела первое испытание ракеты-носителя ElectronКосмос 25 мая, 12:37
Лавров: РФ и Филиппины подписали девять важных документов, в том числе в сфере обороныПолитика 25 мая, 12:33
Большой театр в новом сезоне покажет как минимум десять премьерКультура 25 мая, 12:29
В проекте "Почитаем Пушкина" приняло участие более 80 стран мираОбщество 25 мая, 12:18
Легкоатлетка Конева возобновила тренировки через месяц после рождения ребенкаСпорт 25 мая, 12:07
Число погибших при пожарах в Красноярском крае выросло до трех человекПроисшествия 25 мая, 11:59
Стоимость работ по замене газона на стадионе "Санкт-Петербург" составит до 3 млн руб.Спорт 25 мая, 11:37
Итоги деятельности Сбербанка за 2016 год. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 25 мая, 11:32
Власти Москвы благоустроят ряд столичных парков в этом годуМосква 25 мая, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 25 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Граждане России не пострадали в результате теракта, осуществленного в среду террористами-смертниками на автобусной остановке в Джакарте. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Николай Карапетян.
"По поступающей информации, иностранных, в том числе российских, граждан среди пострадавших нет", - отметил дипломат.
Официальный представитель правоохранительных органов Индонезии Сетио сообщил на брифинге, что исполнители теракта были связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, по его словам, "используемая взрывчатка была идентична той, при помощи который был совершен теракт в феврале текущего года в городе Бандунг". Тогда ответственность за случившиеся взяли на себя боевики ИГ.
В результате взрывов двух бомб в среду на автобусной станции на востоке Джакарты погибли трое полицейских, 10 человек, в том числе пять сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.