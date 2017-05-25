Единороссы предупредили о попытках участия в предстоящих выборах выходцев из криминала

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в преддверии региональной избирательной кампании предупреждает о попытках участия в них выходцев из криминальной среды и заявляет о недопустимости этого.

"К сожалению, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, которые в 1990-е годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и заново нарисовать себе новый, чистый имидж", - говорится в распространенном пресс-службой "Единой России" заявлении секретаря Генсовета партии Сергея Неверова.

"Менталитет этих людей сформировался во времена вседозволенности, когда любую проблему, любой вопрос можно было решить взяткой или угрозами. Они и сегодня не утратили этих рефлексов", - утверждает представитель руководства единороссов.

По его словам, из нескольких регионов России в преддверии выборов партия получает "сигналы, что выходцы из 1990-х годов, которых чаще знают не по имени, а по криминальным кличкам, пытаются провести своих людей в разные органы власти".

В этой связи Неверов напоминает слова президента РФ Владимира Путина о том, что одним из приоритетов современной России должна стать атмосфера тотальной нетерпимости к коррупции и криминалу. "И мы будем делать все для того, чтобы такая атмосфера была создана во всех регионах России вне зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы они находятся", - подчеркивает он.

Неверов обращает внимание, что требования к участникам предварительного голосования по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские региональные выборы "включают в себя не только формальности в виде документов, но и морально-этическую составляющую".

Согласно положению о предварительном голосовании (так называемых праймериз), к участию в нем не допускаются люди, когда-либо имевшие судимость, даже если она уже снята или погашена. Это требование жестче, чем установленное российским законодательством, допускающим к участию в выборах судимых с рядом условий.

Что такое праймериз

Предварительное голосование по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы пройдет в воскресенье, 28 мая. По их итогам будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей) и 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля).

Кроме того, по результатам предварительного голосования будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

Праймериз пройдут по открытой модели, проголосовать на них сможет любой избиратель. Голосование будет рейтинговым, то есть проголосовать можно будет за нескольких кандидатов в списке.

В общей сложности 28 мая предполагается открыть 2017 участков для проведения праймериз. Найти свой участок избиратель может на сайте предварительного голосования. К работе в счетных комиссиях, как и ранее, будут приглашаться члены участковых избирательных комиссий; их работа, как и аренда помещений для предварительного голосования, будет оплачиваться партией. Для проведения праймериз планируется напечатать 3 млн 700 тыс. бюллетеней.

На участие в праймериз подали заявления более 2,5 тыс. человек.

Предстоящие выборы

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы прямые выборы глав 16 регионов РФ, шести региональных заксобраний, городских дум 11 административных центров субъектов РФ, выборы мэра административного центра (Якутска), множество муниципальных кампаний.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания - стартовать в конце этого года.

Процедура предварительного голосования в том или ином виде использовалась "Единой Россией" в ходе всех избирательных кампаний последних лет.

Перед выборами в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, партия провела праймериз во всех регионах по открытой модели, подразумевающей возможность участия в них любого избирателя; по их итогам были отобраны кандидаты от "Единой России" для участия в выборах как по федеральному списку, так и по одномандатным округам. На думских выборах единороссы получили 343 мандата из 450.