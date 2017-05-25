Источник: комитет Госдумы поддержал кандидатуру Николая Кудашева на пост посла РФ в Индии

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замдиректора генерального секретариата МИД РФ Николая Кудашева на пост посла России в Индии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом закрытого заседания комитета.
"Комитет дал согласие на назначение Николая Кудашева послом России в Индии", - сказал собеседник агентства.
Пост главы российской дипмиссии в Индии освободился после смерти чрезвычайного и полномочного посла РФ Александра Кадакина в январе 2017 года.
Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, комитет Государственной думы по международным делам "участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях". Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ. "Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", - говорится в 212-й статье регламента Госдумы.
Решение о назначении послов России принимается указом президента РФ.