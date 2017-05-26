На Камчатке два депутата лишились полномочий за непредоставление сведений о доходах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Два депутата сельских поселений Быстринского района на Камчатке лишились полномочий за непредоставление своевременно сведений о своих доходах и доходах членов своих семей. Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

"В соответствии с законодательством депутаты обязаны отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе, а также предоставлять аналогичные сведения в отношении своих супругов и детей. Установлено, что два депутата (женщины) сельских поселений Быстринского района не предоставили в установленные сроки такие сведения.

"Одна из них входит в состав Собрания депутатов Анавгайского сельского поселения, вторая является депутатом Эссовского сельского поселения", - сообщила Лариса Шунина.

Прокуратура Быстринского района внесла два представления об устранении нарушений председателям сельских дум. В итоге одна из депутатов сложила свои полномочия добровольно, с другой полномочия сняли на сессии сельского собрания. Таким образом, в составе Собрания депутатов Эссовского сельского поселения остаются девять человек, в Собрании депутатов Анавгайского поселения - шесть человек.