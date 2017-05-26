На Камчатке два депутата лишились полномочий за непредоставление сведений о доходах

Командный Кубок президента по самбо пройдет в Москве в 11-й разСпорт 26 мая, 0:20
Одиннадцать экипажей сборной России стартуют на чемпионате Европы по греблеСпорт 26 мая, 0:10
Карасев: задачей "Зенита" является выход в баскетбольную ЕвролигуСпорт 25 мая, 23:49
Россиянин Кузнецов вышел в полуфинал турнира АТP в ЖеневеСпорт 25 мая, 23:30
НАТО будет укреплять оборону и развивать диалог в отношениях с РоссиейМеждународная панорама 25 мая, 23:06
Без сюрпризов: соглашение по сокращению нефтедобычи продлено до апреля 2018 годаЭкономика и бизнес 25 мая, 23:04
Страны НАТО приняли национальные планы по увеличению военных расходовМеждународная панорама 25 мая, 22:59
Форвард "Зенита" Тимма заявил, что имеет предложения от клубов НБАСпорт 25 мая, 22:55
Корстин: решение создать баскетбольный клуб в Санкт-Петербурге оказалось вернымСпорт 25 мая, 22:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Два депутата сельских поселений Быстринского района на Камчатке лишились полномочий за непредоставление своевременно сведений о своих доходах и доходах членов своих семей. Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.
"В соответствии с законодательством депутаты обязаны отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе, а также предоставлять аналогичные сведения в отношении своих супругов и детей. Установлено, что два депутата (женщины) сельских поселений Быстринского района не предоставили в установленные сроки такие сведения.
"Одна из них входит в состав Собрания депутатов Анавгайского сельского поселения, вторая является депутатом Эссовского сельского поселения", - сообщила Лариса Шунина.
Прокуратура Быстринского района внесла два представления об устранении нарушений председателям сельских дум. В итоге одна из депутатов сложила свои полномочия добровольно, с другой полномочия сняли на сессии сельского собрания. Таким образом, в составе Собрания депутатов Эссовского сельского поселения остаются девять человек, в Собрании депутатов Анавгайского поселения - шесть человек.