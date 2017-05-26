Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Камчатке два депутата лишились полномочий за непредоставление сведений о доходах

Политика
26 мая, 0:14 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Нарушения выявили в ходе проверки прокуратуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Два депутата сельских поселений Быстринского района на Камчатке лишились полномочий за непредоставление своевременно сведений о своих доходах и доходах членов своих семей. Нарушения были выявлены в ходе проверки прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора Камчатского края Лариса Шунина.

Читайте также новости по теме:
Декларация о доходах за 2016 год
© Андрей Махонин/ТАСС

Губернатор Забайкалья увеличила годовой доход до 5,4 млн рублей, продав квартиру

В ЦИК объяснили высокие доходы Памфиловой в 2016 году продажей дома

Сергей Собянин заработал в прошлом году почти 6,5 млн рублей

"В соответствии с законодательством депутаты обязаны отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе, а также предоставлять аналогичные сведения в отношении своих супругов и детей. Установлено, что два депутата (женщины) сельских поселений Быстринского района не предоставили в установленные сроки такие сведения.

"Одна из них входит в состав Собрания депутатов Анавгайского сельского поселения, вторая является депутатом Эссовского сельского поселения", - сообщила Лариса Шунина.

Прокуратура Быстринского района внесла два представления об устранении нарушений председателям сельских дум. В итоге одна из депутатов сложила свои полномочия добровольно, с другой полномочия сняли на сессии сельского собрания. Таким образом, в составе Собрания депутатов Эссовского сельского поселения остаются девять человек, в Собрании депутатов Анавгайского поселения - шесть человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Декларация о доходах за 2016 год
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сергей Лозница представил на Каннском фестивале фильм "Кроткая"
2
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
3
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя на налоговые преступления
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
Власти Подмосковья упразднили Шатурский район
Темы дня
Загрузка...
Реклама