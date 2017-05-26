Замглавы МИД КНДР обсудил с послом России в Пхеньяне обстановку на Корейском полуострове

ПХЕНЬЯН, 26 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Обстановка на Корейском полуострове обсуждалась на состоявшейся в Пхеньяне встрече заместителя министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёля с послом Российской Федерации в этой стране Александром Мацегорой.

Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС глава российской дипмиссии, в ходе встречи, проходившей в доверительной и дружественной обстановке, Хан Сон Рёль "изложил позицию Пхеньяна по проблеме урегулирования напряженности на полуострове". "Основной причиной ее возникновения, как здесь убеждены, является враждебная политика Соединенных Штатов в отношении КНДР", - отметил собеседник агентства.

21 мая в КНДР был произведен очередной запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лично лидер страны Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

В КНДР не признают заявления и резолюции Совбеза, принятые в ответ на ракетно-ядерную программу Пхеньяна, ссылаясь на нежелание стран - членов СБ реагировать на агрессивные действия США и право принимать меры в защиту государства. Осуждая действия США, власти КНДР обращают внимание на концентрацию американских стратегических вооружений в районе Корейского полуострова, в том числе авианосцев и подлодок, решение Вашингтона развернуть противоракетный комплекс THAAD на территории Республики Корея.