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Замглавы МИД КНДР обсудил с послом России в Пхеньяне обстановку на Корейском полуострове

Политика
26 мая, 7:08 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Хан Сон Рёль изложил позицию КНДР по проблеме урегулирования напряженности в регионе

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ПХЕНЬЯН, 26 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Обстановка на Корейском полуострове обсуждалась на состоявшейся в Пхеньяне встрече заместителя министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёля с послом Российской Федерации в этой стране Александром Мацегорой.

Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС глава российской дипмиссии, в ходе встречи, проходившей в доверительной и дружественной обстановке, Хан Сон Рёль "изложил позицию Пхеньяна по проблеме урегулирования напряженности на полуострове". "Основной причиной ее возникновения, как здесь убеждены, является враждебная политика Соединенных Штатов в отношении КНДР", - отметил собеседник агентства.

21 мая в КНДР был произведен очередной запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лично лидер страны Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

В КНДР не признают заявления и резолюции Совбеза, принятые в ответ на ракетно-ядерную программу Пхеньяна, ссылаясь на нежелание стран - членов СБ реагировать на агрессивные действия США и право принимать меры в защиту государства. Осуждая действия США, власти КНДР обращают внимание на концентрацию американских стратегических вооружений в районе Корейского полуострова, в том числе авианосцев и подлодок, решение Вашингтона развернуть противоракетный комплекс THAAD на территории Республики Корея.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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