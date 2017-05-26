Лысаков считает разумным предложение СПЧ об административной амнистии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает разумным предложение Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) о проведении административной амнистии.

"Предложение разумное. Логика в этом есть. Мы принимает амнистию по уголовным преступлениям, вполне логично, что амнистия по административным правонарушениям может быть затребована обществом", - заявил он ТАСС, комментируя публикацию в газете "Коммерсантъ".

Издание сообщило, что СПЧ предлагает главе государства провести административную амнистию и приурочить ее к 100-летию Октябрьской революции. Как сообщил газете глава СПЧ Михаил Федотов, "в России ее еще никогда не было, хотя законом такая возможность предусмотрена".

По мнению авторов идеи, амнистия может распространиться на миллионы людей - водителей, лишенных прав, нарушителей экономического или миграционного законодательства, а также правил проведения митингов. Федотов уточнил, что уже передал записку с концепцией проведения амнистии в администрацию президента РФ.

По мнению Лысакова, "это вопрос справедливый". Вместе с тем он указывает, что адресатом обращения СПЧ с данной инициативой является президент РФ.

"Насколько реальна реализация этого предложения, во многом зависит от главы государства. Авторы рассчитывают на его политическое решение. Если президент поддержит и будет внесен такой проект постановления об амнистии, думаю, Госдума тоже поддержит", - заключил первый замглавы профильного комитета.