Песков опроверг информацию о планах Путина вскоре посетить Кувейт и Саудовскую Аравию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы возможном визите российского лидера в Кувейт и Саудовскую Аравию на следующей неделе.

"Нет, это не соответствует действительности", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующие сообщения кувейтских СМИ.