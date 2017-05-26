Песков опроверг информацию о планах Путина вскоре посетить Кувейт и Саудовскую Аравию

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы возможном визите российского лидера в Кувейт и Саудовскую Аравию на следующей неделе.
"Нет, это не соответствует действительности", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующие сообщения кувейтских СМИ.