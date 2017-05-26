Путин готов обсудить с Макроном урегулирование на Украине

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в Париже 29 мая с президентом Франции Эмманюэлем Макроном готов обсудить урегулирование на Украине. Как заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент РФ выступает за продолжение работы в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина).
"Что касается возможного обсуждения украинского сюжета на предстоящих в понедельник контактах с президентом Макроном, то позиция президента Путина хорошо известна: президент весьма последовательно проводит линию о необходимости урегулирования этой внутриукраинской проблемы, считает, что единственным, имеющимся сейчас у нас в арсенале инструментом для урегулирования, являются "минские договоренности", которые должны безусловно быть исполнены", - подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, Путин также "выступает за продолжение работы в нормандском формате и с достаточным пессимизмом оценивает нынешнюю динамику, которую демонстрирует украинская сторона в плане реализации "минских договоренностей". "Этот подход хорошо известен, он не новый и он последовательный", - отметил Песков.