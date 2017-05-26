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Лавров: Москва призывает принять шаги для недопущения эскалации на Корейском полуострове

Политика
26 мая, 14:27 дата обновления: 26 мая, 15:23 UTC+3

Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию полуострова, подчеркнул глава МИД РФ

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия призывает принять срочные шаги для недопущения дальнейшего усугубления конфронтации вокруг Корейского полуострова. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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© AP Photo/Seth Wenig

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"Мы придаем очень большое значение принятию срочных шагов по недопущению дальнейшего усугубления конфронтации вокруг Корейского полуострова, - сказал Лавров. - Все резолюции СБ ООН должны выполняться, они предполагают прекращение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний и предполагают определенные меры воздействия, чтобы побудить КНДР выполнить эти требования. Но данные резолюции предполагают и продолжение переговоров, их возобновление для поиска исключительно политического решения этой проблемы".

"Губительность попыток силовых сценариев признается всеми. Отмечу в этой связи, что недавние высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса, который прямо сказал, что применение силы для урегулирования проблем Корейского полуострова будет губительным и катастрофичным, - продолжил министр. - Поэтому надо искать политическое решение. Вроде бы сейчас стали раздаваться голоса в пользу того, чтобы возобновить контакты, но при определенных условиях".

По его словам, об этом говорят в Вашингтоне, в Сеуле и теперь даже в Пхеньяне, но "каждый выдвигает условия, которые предполагают, что именно другой должен сделать первый шаг". "Пхеньян настаивает на том, чтобы уже сейчас, без решения ядерной проблемы, получить полные гарантии безопасности, - напомнил глава МИД РФ. - США настаивают на том, что Пхеньян прежде всего остального должен демонтировать ракетно-ядерную программу".

"Если разговаривать ультиматумами, едва ли мы продвинемся далеко и скоро", - заявил министр.

Москва и Пекин твердо выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Большое внимание мы уделили ситуации на Корейском полуострове, - сказал министр. - Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова".

Резолюция СБ ООН по КНДР

Россия и КНР подтверждают необходимость соблюдения всеми сторонами резолюции СБ ООН по Корейскому полуострову. 

"Подтвердили последовательную линию наших стран на неукоснительное соблюдение всеми вовлеченными сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал министр.

"Мы выступаем за принятие таких мер, которые, с одной стороны, препятствовали бы дальнейшему развитию северокорейских ракетных ядерных программ, но в тоже время не вели бы к нарастанию напряженности в регионе и не перекрывали бы возможность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, - подчеркнул Лавров. - Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова".

Глава МИД России также указал на контрпродуктивность попыток использовать действия КНДР как предлог для наращивания избыточного военного потенциала в регионе, включая "развертывание там нового позиционного района глобальной противоракетной обороны США.

Россия поддерживает предложения КНР по урегулированию на Корейском полуострове - о параллельном продвижении, заявил Лавров.

"Мы поддерживаем то, что предложила Китайская Народная Республика на основе анализа ситуации - параллельное продвижение, - отметил министр. - Чтобы никто не ощущал себя действующим под гнетом ультиматумов, односторонних условий, чтобы никто не ощущал себя стороной, вынужденной делать односторонние уступки".

"Это параллельное движение - та концепция, на основе которой нужно искать практические шаги по выходу из нынешнего тупика, - подчеркнул Лавров. - Конечным итогом этого движения должна стать полная денуклеаризация Корейского полуострова и одновременно (создание) системы, которая позволит обеспечивать безопасность, мир и взаимовыгодное сотрудничество на Корейском полуострове и в более широком плане в Северо-Восточной Азии".

Глава МИД РФ надеется, что все участники процесса, включая Японию, осознают безальтернативность такого подхода.

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Темы
Российско-китайские отношения Ситуация на Корейском полуострове
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