Лавров: Москва призывает принять шаги для недопущения эскалации на Корейском полуострове

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия призывает принять срочные шаги для недопущения дальнейшего усугубления конфронтации вокруг Корейского полуострова. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы придаем очень большое значение принятию срочных шагов по недопущению дальнейшего усугубления конфронтации вокруг Корейского полуострова, - сказал Лавров. - Все резолюции СБ ООН должны выполняться, они предполагают прекращение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний и предполагают определенные меры воздействия, чтобы побудить КНДР выполнить эти требования. Но данные резолюции предполагают и продолжение переговоров, их возобновление для поиска исключительно политического решения этой проблемы".

"Губительность попыток силовых сценариев признается всеми. Отмечу в этой связи, что недавние высказывания министра обороны США Джеймса Мэттиса, который прямо сказал, что применение силы для урегулирования проблем Корейского полуострова будет губительным и катастрофичным, - продолжил министр. - Поэтому надо искать политическое решение. Вроде бы сейчас стали раздаваться голоса в пользу того, чтобы возобновить контакты, но при определенных условиях".

По его словам, об этом говорят в Вашингтоне, в Сеуле и теперь даже в Пхеньяне, но "каждый выдвигает условия, которые предполагают, что именно другой должен сделать первый шаг". "Пхеньян настаивает на том, чтобы уже сейчас, без решения ядерной проблемы, получить полные гарантии безопасности, - напомнил глава МИД РФ. - США настаивают на том, что Пхеньян прежде всего остального должен демонтировать ракетно-ядерную программу".

"Если разговаривать ультиматумами, едва ли мы продвинемся далеко и скоро", - заявил министр.

Москва и Пекин твердо выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Большое внимание мы уделили ситуации на Корейском полуострове, - сказал министр. - Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова".

Резолюция СБ ООН по КНДР

Россия и КНР подтверждают необходимость соблюдения всеми сторонами резолюции СБ ООН по Корейскому полуострову.

"Подтвердили последовательную линию наших стран на неукоснительное соблюдение всеми вовлеченными сторонами соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал министр.

"Мы выступаем за принятие таких мер, которые, с одной стороны, препятствовали бы дальнейшему развитию северокорейских ракетных ядерных программ, но в тоже время не вели бы к нарастанию напряженности в регионе и не перекрывали бы возможность политико-дипломатического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, - подчеркнул Лавров. - Россия и Китай твердо выступают за полную денуклеаризацию этого полуострова".

Глава МИД России также указал на контрпродуктивность попыток использовать действия КНДР как предлог для наращивания избыточного военного потенциала в регионе, включая "развертывание там нового позиционного района глобальной противоракетной обороны США.

Россия поддерживает предложения КНР по урегулированию на Корейском полуострове - о параллельном продвижении, заявил Лавров.

"Мы поддерживаем то, что предложила Китайская Народная Республика на основе анализа ситуации - параллельное продвижение, - отметил министр. - Чтобы никто не ощущал себя действующим под гнетом ультиматумов, односторонних условий, чтобы никто не ощущал себя стороной, вынужденной делать односторонние уступки".

"Это параллельное движение - та концепция, на основе которой нужно искать практические шаги по выходу из нынешнего тупика, - подчеркнул Лавров. - Конечным итогом этого движения должна стать полная денуклеаризация Корейского полуострова и одновременно (создание) системы, которая позволит обеспечивать безопасность, мир и взаимовыгодное сотрудничество на Корейском полуострове и в более широком плане в Северо-Восточной Азии".

Глава МИД РФ надеется, что все участники процесса, включая Японию, осознают безальтернативность такого подхода.