МИД РФ призывает россиян в Египте избегать посещения мест массового скопления людей

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, избегать посещения мест массового скопления людей. Об этом заявили в ведомстве в связи с произошедшей террористической атакой на христиан-коптов в египетской провинции Эль-Минья.
Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Святого Самуила, напомнили в министерстве. "Жертвами нападения стали 23 человека, 25 ранены. Среди погибших есть дети, - отметили в МИД. - Время и место этого преступления говорят о том, что оно было спланировано заранее".
"Это отвратительная акция вновь продемонстрировала бесчеловечную сущность международных террористов, не брезгающих любыми средствами для достижения своих низких целей - вселить в сердца египтян чувство страха и неуверенности, посеять межконфессиональную рознь", - заявили в дипведомстве.
В Москве подтверждают "принципиальную позицию категорического неприятия и осуждения любых террористических актов вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители". "Заявляем о нашей солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнули в министерстве.
"МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность", - обратили внимание на Смоленской площади.