Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: высылая дипломатов из РФ, Эстония пытается привлечь к себе внимание

Политика
26 мая, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генконсул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов является очередным шагом в недружественной политике Эстонии по отношению к России и попыткой привлечь к себе внимание. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Смысл недружественной политики Эстонии - вновь и вновь создавать раздражители и через это провоцировать напряженность, а затем и ответную реакцию России. Уже эту ответную реакцию представлять как выражение агрессии и подтверждение угрозы", - считает сенатор. При этом ответную реакцию Москвы, по мнению Косачева, Эстония использует для того, чтобы "напоминать о себе в кругах НАТО и ЕС, привлекать к себе внимание со стороны США и заручаться дополнительной поддержкой - политической, финансовой и военной".

Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из республики. При этом в ведомстве отказалась назвать причины такого решения.

В ответ на это в МИД России подчеркнули, что высылка двух российских дипломатов из Эстонии - недружественный акт, который не останется без ответа. Министерство расценило этот шаг как провокационный и необоснованный и отметило, что он "еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того, по сути, загнанные Таллином в тупик".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Эстония
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
3
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама