Косачев: высылая дипломатов из РФ, Эстония пытается привлечь к себе внимание

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Высылка российских дипломатов является очередным шагом в недружественной политике Эстонии по отношению к России и попыткой привлечь к себе внимание. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
"Смысл недружественной политики Эстонии - вновь и вновь создавать раздражители и через это провоцировать напряженность, а затем и ответную реакцию России. Уже эту ответную реакцию представлять как выражение агрессии и подтверждение угрозы", - считает сенатор. При этом ответную реакцию Москвы, по мнению Косачева, Эстония использует для того, чтобы "напоминать о себе в кругах НАТО и ЕС, привлекать к себе внимание со стороны США и заручаться дополнительной поддержкой - политической, финансовой и военной".
Ранее в МИД Эстонии ТАСС сообщили, что генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев будут высланы из республики. При этом в ведомстве отказалась назвать причины такого решения.
В ответ на это в МИД России подчеркнули, что высылка двух российских дипломатов из Эстонии - недружественный акт, который не останется без ответа. Министерство расценило этот шаг как провокационный и необоснованный и отметило, что он "еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того, по сути, загнанные Таллином в тупик".