Грушко: увеличение военных расходов стран НАТО до 2% ВВП усилит напряженность в Европе

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Увеличение военных расходов стран НАТО до 2% ВВП приведет к увеличению закупок европейскими странами вооружения из США и, как следствие, ухудшению безопасности в регионе, заявил в эфире телеканала "Россия 1" постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.
"Если европейцы согласятся с требованиями США и доведут свои бюджеты до 2%, это будет означать, что их совокупные расходы будут составлять 370 млрд (евро) примерно, это гигантская цифра. Из них 20% они должны будут тратить на закупку вооружения - примерно 70 млрд в год. Это, конечно, пойдет в основном на закупки американских вооружений. Американский ВПК будет потирать руки, это будет неплохая инвестиция во все это дело", - сказал он.
Грушко подчеркнул, что увеличение военных расходов альянса приведет к усилению напряженности в Европе. "Если они думают, что можно купить американские танки и крутить, ротировать их вдоль границ России, то это ухудшит и европейскую безопасность, и региональную", - заключил дипломат.
Ранее страны НАТО на саммите альянса приняли национальные планы по увеличению военных расходов до 2% ВВП. Как заявил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, каждый национальный план действий будет включать конкретные обязательства страны по поэтапному увеличению своего военного бюджета до 2% ВВП, как того требуют США.