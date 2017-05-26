Конкурс на праймериз "Единой России" составляет 3,4 человека на место

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Конкурс на предварительном голосовании (так называемых праймериз) по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы составляет 3,4 человека на место от зарегистрированных кандидатов. Об этом сообщил журналистам секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

Предварительное голосование пройдет в воскресенье, 28 мая. По его итогам будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей) и 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля). Кроме того, по результатам предварительного голосования будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу.

Неверов напомнил, что выдвижение и регистрация участников предварительного голосования проходило с 26 февраля по 2 мая 2017 года. "Конкурс составляет 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов", - проинформировал он, уточнив, что всего был выдвинут 2 тыс. 521 кандидат, из них в праймериз примут участие 2 тыс. 292. "Некоторые вовремя не предоставили требуемый пакет документов, кто-то не выполнил требования об обязательном участии в дебатах", - пояснил секретарь Генсовета единороссов.

Он призвал жителей регионов, где будет проходить предварительное голосование, прийти 28 мая на участки и "поддержать тех участников, которые этого достойны". "Нам важно ваше мнение", - подчеркнул Неверов, обратив внимание, что "Единая Россия" - "единственная партия, которая реализует открытый механизм определения кандидатов для дальнейшего выдвижения как в рамках партийных списков, так и по одномандатным округам". "Такой подход дает очень весомый результат. И сейчас наши депутаты активно работают с избирателями в рамках региональных недель, положительные отклики идут из различных регионов", - добавил он.

Как пройдут праймериз

Предварительное голосование 28 мая пройдет по открытой модели, проголосовать на них сможет любой избиратель. Голосование будет рейтинговым, то есть проголосовать можно будет за нескольких кандидатов в списке.

В общей сложности 28 мая будут открыты 2017 участков для проведения праймериз. К работе в счетных комиссиях, как и ранее, будут приглашаться члены участковых избирательных комиссий; их работа, как и аренда помещений для предварительного голосования, будет оплачиваться партией. Для проведения праймериз планируется напечатать 3 млн 700 тыс. бюллетеней. Найти свой участок для голосования и ознакомиться с участниками предварительного голосования можно на сайте pg.er.ru

В Центральном исполкоме партии в день предварительного голосования будет работать ситуационный центр, который будет осуществлять мониторинг хода голосования. Он начнет свою работу 27 мая в 22:30 по московскому времени к открытию счетных участков в Петропавловске-Камчатском и будет функционировать до 8 утра 29 мая.

Сентябрьские выборы

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов, также пройдут выборы глав ряда субъектов РФ; кроме того, будут избираться мэры и 11 городских дум административных центров ряда регионов. Помимо этого, предстоят довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания стартовать в конце этого года.

Процедура предварительного голосования в том или ином виде использовалась "Единой Россией" в ходе всех избирательных кампаний последних лет.

Перед выборами в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, партия провела праймериз во всех регионах по открытой модели, подразумевающей возможность участия в них любого избирателя; по их итогам были отобраны кандидаты от "Единой России" для участия в выборах как по федеральному списку, так и по одномандатным округам. На думских выборах единороссы получили 343 мандата из 450.