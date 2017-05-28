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Семь человек принимают участие в праймериз "Единой России" в Якутске

Политика
28 мая, 7:46 UTC+3

По словам действующего мэра города Айсена Николаева, многие идеи кандидатов заслуживают внимания

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ЯКУТСК, 28 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Семь человек принимают участие в праймериз "Единой России" в Якутске, и, по словам действующего мэра города Айсена Николаева, который выдвигается на второй срок, многие их идеи заслуживают внимания.

"В праймериз "Единой России" представлено семь кандидатов. Я считаю, что многие идеи моих коллег очень интересны и должны найти свое отражение в программе победителя", - сказал сегодня Николаев.

Участвующий в праймериз председатель республиканской ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Татьяна Тымырова подчеркнула в беседе с ТАСС, что развитие города, по ее мнению, в первую очередь связано с развитием бизнеса. "Только развитие бизнеса позволит пополнять местный бюджет, средства которого будут направляться на исполнение программ развития столицы. Также необходимо решать инфраструктурные проблемы путем использования инновационных технологий. Женщина всегда по-хозяйски подходит к решению проблем, поэтому я думаю, женщина может возглавить город ", - сказала она.

Участник праймериз Вячеслав Софронеев убежден, что власть должна быть социально ориентированной. "Моя программа нацелена на работников бюджетной сферы, власть должна оказывать поддержку врачам, учителям, работником культуры, чтобы повысить их уровень жизни. Молодежь должна принимать активное участие, не должна быть пассивным свидетелем происходящего", - сказал 32-летний директор Центра технического творчества городского округа "Город Якутск".

Председатель комиссии по имиджу и развитию туризма Общественной палаты республики, участник праймериз Андрей Хорошавин отметил, что "самое главное - это человеческие отношения".
"Единая Россия" проводит 28 мая предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. По результатам предварительного голосования будут определены кандидаты партии, в частности, на выборах главы Якутска.

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