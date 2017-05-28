В Якутске в праймериз "Единой России приняли участие 12% избирателей города

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ЯКУТСК, 28 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. На праймериз партии "Единая Россия" явка жителей Якутска составила 12% от общего числа избирателей города. Об этом сообщили в оргкомитете предварительного голосования.
"По информации городской счетной комиссии, в предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 21 тыс. человек, что составляет около 12% от общего числа избирателей столицы республики", - отметили организаторы.
На данный момент счетные комиссии обрабатывают бюллетени для выявления победителя предварительного голосования. Никаких нарушений при проведении праймериз выявлено не было на всех 23 счетных участках.
Перед думскими выборами явка на праймериз в целом по республике составила 13,2% от общего числа избирателей Якутии (более 80 тыс. человек).
В Якутске 10 сентября, в Единый день голосования, будет избран глава городского округа "Город Якутск". В праймериз "Единой России" принимали участие семь человек, в том числе действующий мэр города Айсен Николаев, который выдвигается на второй срок.
По мнению Николаева, многие идеи однопартийцев должны найти свое отражение в программе победителя. Так, в программах кандидатов основными являются развитие бизнеса, сельского хозяйства, социальная поддержка населения, оптимизация работы для повышения эффективности.