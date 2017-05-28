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Руководство "Единой России" довольно первыми итогами праймериз

Политика
28 мая, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

По словам секретаря Генсовета единороссов Сергея Неверова, явка по ряду регионов Дальнего Востока превышает ту явку, которая была на предварительном голосовании в Госдуму

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Секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов

Секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Руководство партии "Единая России" удовлетворено первыми итогами предварительного голосования. Об этом заявил журналистам секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов по итогам селекторного совещания с регионами Дальнего Востока, где завершились партийные праймериз.

"Мы подводим первые итоги, очень активный был день. Сейчас идет подсчет по явке, и мы видим, что явка по ряду регионов превышает ту явку, которая была на предварительном голосовании в Госдуму", - сказал Неверов.

По его словам, в настоящее время завершается предварительное голосование в регионах Сибири. "К вечеру у нас будет полная картина по явке", - уточнил он. Неверов также отметил, что на основе предложений регионов процедура предварительного голосования будет совершенствоваться.

Выступивший в ходе селекторного совещания секретарь сахалинского регионального отделения "Единой России" Борис Мисиков отметил, что "цель (предварительного голосования - прим. ТАСС) привлечь внимание избирателей" выполнена. При это он сообщил, что конкуренция в этом году зачастую была более жесткой, чем в ходе прошлогодних праймериз.

В свою очередь глава приморского отделения "Единой России" Валентин Шуматов отметил, что в течение дня в региональный оргкомитет поступило незначительное количество жалоб, которые в основном касались "агитационной работы". "В основном жалобы разобраны и они не повлияли на результаты голосования", - подчеркнул он.

Предварительное голосование

В воскресенье, 28 мая, "Единая Россия" проводит единый день предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По его итогам будут определены кандидаты партии на выборы депутатов заксобраний шести субъектов РФ (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областей), 11 городских дум административных центров регионов (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), а также главы Якутска.

Помимо этого, будет назван кандидат "Единой России" на довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

По данным партии, в предварительном голосовании принимают участие более 2,2 тыс. кандидата, как членов "Единой России", так и беспартийных. По словам Неверова, "конкурс составляет 3,4 человека на место от количества зарегистрированных кандидатов". Голосование проходит на 2017 участках.

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