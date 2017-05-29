Моргулов: для РФ и Китая неприемлемо подключение Южной Кореи и Японии к глобальной ПРО США

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва и Пекин выступают против подключения Южной Кореи и Японии к глобальной ПРО США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

По его словам, российская сторона придает важнейшее значение сотрудничеству с КНР по Корейскому полуострову, в том числе по ядерной проблеме.

"Это взаимодействие по Корейскому полуострову отличается высокой степенью доверительности и практической координации. Нас с китайскими партнерами объединяет неприятие ядерного статуса КНДР, а также понимание безальтернативности решения проблем полуострова политико-дипломатическими методами путем прямого диалога вовлеченных сторон, прежде всего главных антагонистов - США и КНДР", - сказал дипломат.

"Кроме того, для России и Китая неприемлемо подключение Южной Кореи, а в перспективе, возможно, и Японии к глобальной системе противоракетной обороны США", - подчеркнул Моргулов.

Урегулирование конфликтов без двойных стандартов

Москва и Пекин выступают за урегулирование международных конфликтов политико-дипломатическим путем без двойных стандартов и без попыток свержения властей, заявил заместитель министра иностранных дел России.

"Говоря о нашем взаимодействии на международной арене, конечно, не могу не упомянуть о Совете Безопасности ООН, Генеральной ассамблее ООН, - указал замминистра. - Здесь мы очень тесно взаимодействуем с Китаем, совместно отстаиваем необходимость неукоснительного соблюдения принципов верховенства права, уважения к уставу ООН, прерогативам Совета Безопасности ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности".

"Солидарно выступаем за мирное, политико-дипломатическое урегулирование конфликтов, без двойных стандартов, односторонних действий и попыток свержения режимов, - подчеркнул дипломат. - Совпадают наши подходы и в плане бескомпромиссной борьбы с террористической угрозой".

Моргулов также отметил, что неизменным приоритетом обоих стран в том числе в Генассамблее ООН является противодействие попыткам пересмотра истории, реабилитации и героизации нацизма. "Это особенно актуально в условиях нарастания в ряде стран опасных реваншистских тенденций", - обратил внимание замглавы МИД РФ.

Совпадение национальных интересов

Коренные национальные интересы Москвы и Пекина совпадают, страны не вмешиваются во внутренние дела и уважают суверенный выбор друг друга, заявил Моргулов.

"Сегодня на этой сессии мы говорим о российско-китайском взаимодействии в решении глобальных и региональных проблем, - сказал дипломат. - Для того, чтобы Россия и Китай так эффективно взаимодействовали в этой сфере, выстроена целостная система, обладающая высочайшим запасом прочности и позволяющая конструктивно решать самые сложные задачи".

"Конечно, в основе этой прочной системы лежит совпадение коренных национальных интересов наших стран, наша общая приверженность полицентричному мироустройству, - отметил заместитель министра. - Но не менее важно, что межгосударственный диалог между нами деидеологизирован, дискуссии на непростые исторические вопросы в наших взаимоотношениях выведены за скобки".

"Что очень важно, стороны не вмешиваются во внутренние дела друг друга, уважают суверенный выбор моделей внутреннего устройства и оказывают взаимную поддержку по наиболее важным ключевым вопросам, касающимся безопасности и суверенитета каждого государства", - подчеркнул Моргулов.

По его словам, сегодня международная обстановка не упрощается. "Мы вышли на принципиально новый уровень исторического развития с укреплением новых центров силы, отражающий естественное стремление народов самостоятельно определять свою судьбу, - указал заместитель главы МИД РФ. - Эти процессы развиваются не линейно, на пути такого развития есть многочисленные препятствия, главное из которых - попытки узкой группы государств продолжать продавливать доказавшую свою несостоятельность концепцию однополярности".

Моргулов добавил, что эти страны пытаются "любой ценой сохранить свое доминирование в мировых делах, навязывать свою волю, ценности, модели развития и, как мы видим из примеров совсем недавнего времени, не гнушаясь использования в этих целях и разного рода силовых приемов".

Дополнительный импульс

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина придаст дополнительный импульс сотрудничеству Москвы и Пекина на международной арене, считает Моргулов.

"У нас есть принципиальный настрой на всемерное обеспечение вывода двустороннего сотрудничества на новые рубежи в интересах утверждения на международной арене принципов справедливости и равноправия, - сказал дипломат. - Предстоящий этим летом визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию безусловно придаст дополнительный импульс продвижению нашего сотрудничества на международной арене".

Официальный визит председателя КНР в РФ запланирован на 4 июля.

Сирийская тема

Россия рассчитывает, что КНР продолжит содействовать урегулированию кризиса в Сирии и внесет вклад в восстановление экономики арабской республики, сказал Моргулов.

По его словам, в Москве высоко ценят позицию Пекина по сирийской проблематике.

"Наше взаимодействие с Китаем по Сирии на различных международных площадках является беспрецедентным. Достаточно вспомнить тот факт, что мы вместе шесть раз блокировали попытку протащить через СБ ООН антисирийские резолюции, которые, очевидно, могли быть использованы для свержения законного правительства САР", - отметил дипломат.

"Мы надеемся, что китайские партнеры продолжат усилия по содействию политическому урегулированию межсирийского кризиса, внесут свой вклад в возрождение Сирии, восстановление ее экономики", - подчеркнул замминистра.

Интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Как заявил Моргулов, интересы Москвы и Пекина тесно связаны и переплетаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Если говорить о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то интересы России и Китая тесно связаны и переплетены именно в этом регионе мира, - сказал заместитель министра. - Сохраняется ВТР, сохраняется очень серьезный конфликтный потенциал, и это обуславливает актуальность продолжения нашей совместной с Китаем и другими нашими партнерами работы по формированию прочной и адекватной современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности".

Как напомнил дипломат, инициатива начала такой работы принадлежит Москве. "В 2010 году мы выдвинули эту инициативу, нас активно поддержали китайские друзья, ряд асеановских партнеров, сейчас такая работа активно ведется, - указал он. - И выдвигаемые нами, китайцами, асеановцами, индийцами инициативы на этот счет во многом совпадают".

"Безусловно, есть какие-то нюансы, отличия в подходах, - отметил Моргулов. - Но важно двигаться вперед, добиваясь синергии различных национальных взглядов на будущее системы безопасности ВТР с прицелом на создание единых правил поведения и выстраивание справедливой системы межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Китай и ЕврАзЭС

Как сообщил Моргулов, Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) и Китай завершают подготовку перечня совместных интеграционных проектов для заключения соглашения нового типа о торгово-экономическом сотрудничестве.

"Набирает обороты переговорный процесс по заключению соглашения нового типа между ЕврАзЭС и Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве, - сказал он. - Завершается подготовка перечня совместных интеграционных проектов. Тем самым закладывается фундамент для выхода на качественно новый уровень сотрудничества в формате "евразийская пятерка +1", что объективно формирует основу изложенного президентом (РФ Владимиром) Путиным нового широкого интеграционного контура, того, что называем большим евразийским партнерством".

По словам Моргулова, инициатива российского лидера предусматривает "налаживание двусторонней и многосторонней кооперации государств ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН, а в перспективе и с другими заинтересованными странами Азии и Европы, включая партнеров в Евросоюзе, с целью выработки общих стандартов торговли и инвестирования, решения крупных технологических задач, выстраивания эффективных производственных цепочек". Он отметил, что такое партнерство должно "базироваться на взаимном уважении различных национальных моделей развития, быть открытым, гибким, разноскоростным и разноуровневым" и обеспечивать сближение с другими интеграционными форматами.

"Мы очень высоко ценим поддержку китайских друзей данной российской инициативы", - подчеркнул заместитель главы МИД.