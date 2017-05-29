Песков: борьба с террором станет важной частью переговоров Путина и Макрона

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ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Тематика борьбы с терроризмом займет важное место в повестке дня переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"На очень важном (месте будет находиться тема борьбы с террором в повестке дня переговоров", - сказал он.
Он добавил, что большое внимание будет также уделено двусторонней повестке дня и актуальным проблемам в различных регионах мира.
"Очень много свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия (между РФ и Францией), - констатировал Песков. - Вместе с тем, существует очевидная потребность в более тесной координации: несмотря на наличие ограничительных мер с обеих сторон, все-таки у нас не прерываются торгово-экономические связи".