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Песков: борьба с террором станет важной частью переговоров Путина и Макрона

Политика
29 мая, 13:47 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, мая. /ТАСС

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, также большое внимание будет уделено двусторонней повестке дня и актуальным проблемам в различных регионах мира

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ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Тематика борьбы с терроризмом займет важное место в повестке дня переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"На очень важном (месте будет находиться тема борьбы с террором в повестке дня переговоров", - сказал он.

Он добавил, что большое внимание будет также уделено двусторонней повестке дня и актуальным проблемам в различных регионах мира.

"Очень много свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия (между РФ и Францией), - констатировал Песков. - Вместе с тем, существует очевидная потребность в более тесной координации: несмотря на наличие ограничительных мер с обеих сторон, все-таки у нас не прерываются торгово-экономические связи".

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Визит Путина во Францию
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Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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