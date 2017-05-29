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Песков: Европа и США должны сами разобраться в своих отношениях

Политика
29 мая, 14:02 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что это не вопрос Москвы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Кремль считает, что проблемы в отношениях Европы и США должны решать ЕС и Вашингтон, это не вопрос Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом (проблемах в отношениях Европы и США) должны разбираться европейцы и американцы, это не наш вопрос", - сказал он, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что "европейцы должны взять свою судьбу в свои руки".

Песков напомнил, что, являясь частью Европы, Россия "испокон веков рассчитывала только на себя".

Ранее Меркель заявила, что на фоне раскола в рядах стран G7 Европа должна полагаться только на себя. "Уже прошли те времена, когда мы могли полностью положиться на других, я испытала это в последние дни, - приводит цитату Меркель агентство DPA. - И поэтому я могу просто сказать, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки".

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Меркель, Ангела Песков, Дмитрий Сергеевич
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