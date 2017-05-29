Депутат: выдумывая обвинения против РФ, Подгорица хочет влиться в антироссийскую истерию

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Обвинения главы МИД Черногории Срджана Дармановича в адрес России из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны являются выдумками и показательным примером информационной лжи черногорских властей. Такое мнение высказал журналистам заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Ранее глава МИД Черногории обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. По его утверждению, Москва пыталась помешать вступлению в НАТО.

"Выдумки черногорских властей про вмешательство России во внутренние дела этой балканской страны - это показательный пример информационной лжи, который черногорские власти распространяют во внешний мир, чтобы убедить своих западноевропейских и американских партнеров в своей приверженности антироссийской стратегии", - подчеркнул Железняк.

"Мы не первый раз слышим обвинения в адрес нашей страны о неуловимых русских хакерах, загадочном влиянии на выборные процессы в странах, где власти на самом деле не знают, как иначе отвлечь внимание граждан от кризиса и своих политических ошибок", - добавил он.

При этом, указал депутат, "господа из Подгорицы откровенно лгут, заявляя о том, что народ Черногории поддерживает вступление страны в НАТО, а Россия этому якобы препятствует". "Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других стран, мы уважаем суверенное право народов на определение судьбы своей страны, а вот руководство Черногории упорно не желает слышать своих граждан, многие из которых активно выступают против насильного втягивания страны в военно-политический альянс, бомбивший и убивавший в 1999 году мирных жителей Черногории и Сербии", - подчеркнул он. По мнению парламентария, "чтобы заглушить голоса черногорцев, выступающих против потери страной нейтрального статуса, власти Черногории выдумали миф о вмешательстве России". "Таким образом они пытаются влиться в хор антироссийской истерии на Западе и доказать свою преданность руководству альянса", - заявил Железняк.

Скупщина (парламент) Черногории 28 апреля проголосовала за вступление страны в Североатлантический альянс. Поскольку оппозиция бойкотировала заседание, все 46 присутствующих высказались в поддержку вступления в НАТО. Власти Черногории провели это решение через парламент, в котором обладают большинством, референдум по этому вопросу в стране не проводился. 25 мая Черногория впервые после ратификации всеми странами - участницами НАТО соглашения о вступлении приняла участие в саммите альянса.