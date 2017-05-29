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Путин и Макрон проводят в Версале свою первую встречу

Политика
29 мая, 15:23 UTC+3 ВЕРСАЛЬ ВЕРСАЛЬ 29, мая. /ТАСС

Лидеры России и Франции, как ожидается, обсудят вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool

ВЕРСАЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон начали в Версале свою первую встречу. Беседа проходит в узком составе. Перед этим состоялась церемония приветствия и совместного фотографирования лидеров у входа в Версальский дворец, куда российский лидер прибыл из аэропорта Шарль де Голль. В церемонии встречи принимали участие почетный караул с оркестром.

Среди тем обсуждения - двусторонние вопросы, а также международные проблемы, в том числе урегулирование в Сирии и на Украине, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом и др.

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После встречи в узком составе переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака в расширенном составе. Затем, как ожидается, президенты дадут совместную пресс-конференцию. Площадка для пресс-подхода лидеров обустроена в Галерее батальной живописи дворца.

Последнем пунктом версальской части программы визита Путина станет посещение вместе с Макроном во дворце Большой Трианон выставки, посвященной 300-летию поездки во Францию Петра I.

Кроме того, Путин приедет также в Париж, где посетит Российский духовно-культурный центр на набережной Бранли. Этот центр работает с октября прошлого года - тогда предполагалось, что в его открытии примут участие президенты двух стран, однако визит российского лидера в октябре во Францию был отменен из-за неготовности французской стороны участвовать в этом мероприятии на высшем уровне.

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Темы
Визит Путина во Францию
Персоны
Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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