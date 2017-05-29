Лавров: РФ не выдвигает никаких новых условий по возобновлению авиасообщения с Египтом

Тренер Легкова не понимает, почему было принято решение продлить отстранение лыжниковСпорт 29 мая, 21:08
Бульвары для бизнеса: как благоустройство парков может способствовать развитию городовОбщество 29 мая, 21:02
Шойгу: РФ заинтересована в лидерстве Египта в сфере безопасности на Ближнем ВостокеАрмия и ОПК 29 мая, 20:53
Собянин: прошедший в Москве ураган был беспрецедентнымОбщество 29 мая, 20:52
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии OceanmanСпорт 29 мая, 20:38
Колобков уверен, что отстраненные российские лыжники будут участвовать в отборе на ОИСпорт 29 мая, 20:36
Паводок на Ставрополье: эвакуация шести населенных пунктов отложенаПроисшествия 29 мая, 20:32
Москва выплатит семьям погибших от урагана по 1 млн рублейОбщество 29 мая, 20:28
Австралийский боксер Флэнэган подписал контракт на бой с ЛебедевымСпорт 29 мая, 20:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Россия не выдвигает каких-либо новых условий по возобновлению авиасообщения с Египтом. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой.
"Принципиально важно довести до конца расследование, а также осуществить те практические шаги, которые были согласованы между нашими странами еще в декабре 2016 года, полное осуществление которых позволит приступить к практическому возобновлению полетов, - отметил он. - Подчеркну еще раз, речь идет о том, о чем договорились. Никаких новых условий российская сторона не выдвигает, потому что мы слышали утверждения об обратном".
"Это неправда, - подчеркнул Лавров. - Мы, в целом, удовлетворены итогами переговоров, которые подтвердили востребованность формата "2+2", и мы с министром обороны Сергеем Шойгу пригласили наших египетских коллег посетить Москву, чтобы очередной раунд "2+2" состоялся в российской столице".