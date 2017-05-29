Лавров: РФ не выдвигает никаких новых условий по возобновлению авиасообщения с Египтом

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Россия не выдвигает каких-либо новых условий по возобновлению авиасообщения с Египтом. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой.

"Принципиально важно довести до конца расследование, а также осуществить те практические шаги, которые были согласованы между нашими странами еще в декабре 2016 года, полное осуществление которых позволит приступить к практическому возобновлению полетов, - отметил он. - Подчеркну еще раз, речь идет о том, о чем договорились. Никаких новых условий российская сторона не выдвигает, потому что мы слышали утверждения об обратном".

"Это неправда, - подчеркнул Лавров. - Мы, в целом, удовлетворены итогами переговоров, которые подтвердили востребованность формата "2+2", и мы с министром обороны Сергеем Шойгу пригласили наших египетских коллег посетить Москву, чтобы очередной раунд "2+2" состоялся в российской столице".