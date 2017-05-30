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Лавров обсудит с главой МИД Нигерии развитие торгово-экономического сотрудничества

Политика
30 мая, 0:10 UTC+3 МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В МИД РФ отметили, что Нигерия - один из крупнейших торговых партнеров России в Африке

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник переговоры с главой МИД Нигерии Джефри Оньеамой, который находится с рабочим визитом в Москве.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече министры обсудят ключевые проблемы международной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование кризисных ситуаций в Африке, прежде всего в Сахаро-Сахельском регионе, а также противодействие терроризму и экстремизму и борьбу с пиратством в Гвинейском заливе.

Продвижение сотрудничества

Как информировали в российском дипведомстве, особое внимание Лавров и Оньеама уделят вопросам продвижения российско-нигерийского взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

"Нигерия - один из крупнейших торговых партнеров России в Африке, - отметили в МИД РФ. - Объем товарооборота между двумя странами в 2016 году составил $394,8 млн".

"Состоится углубленный обмен мнениями о путях укрепления деловых связей в области энергетики, сельского хозяйства, освоения природных ресурсов, развития инфраструктуры", - сообщили в министерстве.

Захарова отметила, что повышенное внимание на встрече глав МИД России и Нигерии будет уделено "перспективам сотрудничества в атомной энергетике, переработке углеводородного сырья, реализации инфраструктурных проектов, а также поставок в Нигерию промышленной продукции российского производства".

"Традиционно важным направлением взаимодействия также является подготовка нигерийских национальных кадров в российских высших учебных заведениях, где в настоящее время обучается порядка 1,5 тыс. граждан этой африканской страны", - указали в дипведомстве.

Созвучность подходов

"Между Россией и Нигерией поддерживается заинтересованный политический диалог, основанный на близком восприятии происходящих в мире процессов, созвучности подходов к актуальным проблемам современности, включая формирование многополярной модели мироустройства и обеспечение центральной роли ООН в международных делах, - подчеркнули в министерстве. - Осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках ООН и на других многосторонних площадках".

"Рассчитываем, что предстоящий визит в Москву министра иностранных дел Нигерии придаст дополнительный импульс совместной работе по раскрытию в полной мере потенциала двусторонних отношений, носящих традиционно дружественный характер", - заключили в МИД РФ.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Нигерия
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