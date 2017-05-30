СК возбудил три новых уголовных дела по фактам обстрелов населения Донбасса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил три новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донбасса. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ установлены очередные факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов юго-востока Украины. В соответствии со статьей 12 УК РФ, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве. В связи с этим возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщила она.

По версии следствия, "22 и 24 мая этого года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в поселке Гольмовский Никитовского района города Горловки, поселке Яковлевка Ясиноватского района Донецкой области и микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка".

В результате обстрелов получили ранение пять местных жителей.

"Следствие полагает, что, как и прежде, мотивом этих особо тяжких преступлений, не имеющих срока давности, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования", - подчеркнула представитель СК.

В рамках расследования проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц, причастных к ним.