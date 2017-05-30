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СК возбудил три новых уголовных дела по фактам обстрелов населения Донбасса

Политика
30 мая, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

В результате обстрелов пострадали пять местных жителей

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил три новых уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донбасса. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ установлены очередные факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов юго-востока Украины. В соответствии со статьей 12 УК РФ, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве. В связи с этим возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщила она.

По версии следствия, "22 и 24 мая этого года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в поселке Гольмовский Никитовского района города Горловки, поселке Яковлевка Ясиноватского района Донецкой области и микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка".

В результате обстрелов получили ранение пять местных жителей.

"Следствие полагает, что, как и прежде, мотивом этих особо тяжких преступлений, не имеющих срока давности, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования", - подчеркнула представитель СК.

В рамках расследования проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц, причастных к ним.

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