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Пятнадцать населенных пунктов присоединились за сутки к процессу примирения в Сирии

Политика
30 мая, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, мая. /ТАСС

Обще количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1530

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сразу 15 населенных пунктов за сутки присоединились к перемирию в Сирии, говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

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"В течение суток подписаны 15 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Бурд, Хут, Афине, Элемнемер, Эль-Анат, Укам, Дама, Меллах, Басеина, Карес, Хазни, Иль-Аль-Ррман, Харбет-Аауад, Гыз, Аль-Маиз провинции Эс-Сувейда", - говорится в сообщении.

Обще количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1530. При этом российские наблюдатели за сутки зафиксировали семь случаев стрельбы. Турецкие - шесть. Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и Исламское государство" (запрещенные в РФ организации).

Российские военные провели четыре гуманитарные акции. Помощь оказана 1535 людям. По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз общим весом 20,7 тонны.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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