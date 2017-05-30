Лавров: РФ будет поддерживать шаги правительства Нигерии в борьбе с "Боко харам"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия будет активно поддерживать шаги правительства Нигерии в борьбе с экстремистской группировкой "Боко харам". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Нигерии Джефри Оньеамой.

"Особое внимание мы уделили необходимости наращивать бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом, который угрожает национальной безопасности в том числе и наших государств, - подчеркнул Лавров. - В отношении Нигерии это связано с активизацией террористической структуры "Боко харам", которая ассоциировалась с так называемым "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС). Будем и далее активно поддерживать те шаги, которые предпринимает правительство Нигерии для борьбы с этим злом".

"Сохраняет свою актуальность и известная инициатива президента (РФ Владимира) Путина о формировании широкого антитеррористического фронта на основе международного права и без попыток изолировать кого-то искусственно от участия в этом фронте", - обратил внимание министр.

Он также отметил, что российская сторона готова вносить вклад в общую работу по укреплению региональной стабильности "как через соответствующие усилия в рамках СБ ООН, так и по линии двусторонних отношений с африканскими странами, включая подготовку миротворцев и оказание содействия в оснащении миротворческих контингентов африканских стран".

По словам Лаврова, на встрече также обсуждалась ситуация в Сирии и Ливии. "Готовы информировать наших партнеров о постоянно предпринимаемых нами шагах по продвижению политического процесса в САР и реализации концепции зон деэскалации, - сказал министр. - Конечно же, как в любом другом в конфликте, и в Сирии, и в Ливии решение может быть найдено исключительно через инклюзивный национальный диалог, без попыток навязывать схемы извне".