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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предлагает сделать миграционные законы более лояльными для иностранных студентов.
"Важно совершенствовать законодательство, которое регулирует прием, обучение и выпуск иностранных граждан, а также процедуры их въезда и пребывания в нашей стране. В частности, нужно скорректировать миграционные законы. Сделать их более спокойными и лояльными для зарубежных студентов", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
На заседании рассматривался новый приоритетный проект по экспорту образования. Медведев уточнил, что предлагается создать консорциум из ведущих вузов для отработки подходов по внедрению системы экспорта образования. "Мы также предложим поучаствовать в этом проекте ведущим российским корпорациям, которые активно работают на внешних рынках", - отметил он.
Развитие экспорта образования серьезная задача для России, подчеркнул премьер. "Нужно предлагать по-настоящему уникальные системы образования в тех сферах, где наша наука и технологии лидируют", - указал он, добавив, что это программы в сфере естественных и инженерных наук.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что необходимо отработать систему стажировок и трудоустройства иностранных студентов в России. "Чтобы иностранные студенты могли учиться и жить в нормальных условиях, работать и отдыхать в России", - пояснил премьер.
По оценке Медведева, к 2015 году количество иностранных студентов, обучающихся по российским программам, должно увеличиться в 3,5 раза.