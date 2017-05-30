Путин и Макрон обсуждали возможность интенсификации урегулирования на Украине

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали в целом, что можно сделать для урегулирования ситуации на Украине, но не затрагивали конкретных вопросов, в частности судьбу гражданина Украины Романа Сущенко.

"Конкретные вопросы не поднимались, речь заходила в целом об украинском урегулировании и о необходимости попытаться интенсифицировать процесс урегулирования, оценить причины нынешней пробуксовки и вместе посмотреть, возможно ли хоть что-то сделать, чтобы процесс с мертвой точки сдвинуть", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, обсуждали ли Путин и Макрон ситуацию с Сущенко.

Лефортовский суд Москвы продлил Сущенко срок ареста до 30 июня. Украинец обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам его адвоката Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.