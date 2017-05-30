Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ переговоры с Макроном

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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности России состоявшиеся накануне переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент проинформировал участников совещания о состоявшихся накануне контактах во Франции", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, "в ходе совещания затрагивались также вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня".
"Президент также поздравил постоянных участников совещания с грядущим 3 июня 25-летием создания Совета Безопасности России", - сказал Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.