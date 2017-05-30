Путин напомнил Киеву о необходимости выполнять минские соглашения

Волейболистки сборной России стартуют в отборочном турнире ЧМ-2018Спорт 31 мая, 0:25
Исинбаева оставит свой пост ради восстановления Российского антидопингового агентстваСпорт 31 мая, 0:13
Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?Международная панорама 30 мая, 23:15
Уроженка Москвы борется с пищевыми отходами в ДанииСоциальная ответственность 30 мая, 23:06
Федун подтвердил, что Измайлов сменит Жиркова на посту зампреда совдира "Спартака"Спорт 30 мая, 22:29
Писарев: проведение в Нижнем Новгороде ЧМ-2018 мотивирует футболистов "Олимпийца"Спорт 30 мая, 22:26
Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдамМеждународная панорама 30 мая, 22:24
МЧС: прогноз Росгидромета о порывах ветра в Москве не подпадал под категорию ЧСОбщество 30 мая, 21:45
"Химки" победили "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБСпорт 30 мая, 21:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил убежденность, что Киев должен выполнить минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Самое главное, что нужно сделать, - это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения", - заявил глава российского государства в интервью газете Le Figaro. Путин ответил на вопросы журналистов во время визита в Париж 29 мая.
Он указал, что "прогресса по урегулированию любых конфликтов, в том числе и конфликта на юго-востоке Украины, могут достигать прежде всего и главным образом конфликтующие стороны". "Конфликт на юго-востоке Украины - это конфликт внутренний, украинский конфликт прежде всего. Он произошел после неконституционного силового захвата власти в Киеве в 2014 году", - напомнил российский лидер и подчеркнул: "В этом источник всех проблем".
В то же время Владимир Путин выразил уверенность, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо отвести войска и тяжелую технику от линии соприкосновения в Донбассе, а также добиться исполнения Киевом закона об особом статусе территорий на юго-востоке страны.
"Мы считаем, главное, что нужно сделать, - это отвести вооруженные силы от линии соприкосновения. Это то, с чего нужно начать", - сказал глава российского государства.
По его словам, войска "в двух точках были отведены, в третьей точке никак не удается этого сделать". "И сегодняшние украинские власти все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отведены, тяжелая техника не отведена, так и будут стрелять", - подчеркнул президент РФ.
"Второе, что нужно сделать: в политической сфере нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий", - уверен российский лидер. Он напомнил, что "закон принят, но до сих пор не вступил в действие".
Путин указал, что в минских соглашениях написано о том, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию Донбасса. "Вместо того, чтобы это сделать, наоборот, вводят (транспортную) блокаду, вот в чем проблема, - констатировал он. - "Причем ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украины сначала сказал, что это осуждает и наведет порядок, попытался это сделать, у него ничего не получилось".
"Вместо того, чтобы продолжить свои усилия, (Порошенко) взял и официально сам присоединился к этой блокаде, издал указ о блокаде", - описал развитие событий президент РФ. "Мы в таких условиях не можем говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему", - заявил глава российского государства.
Комплекс мер по выполнению минских соглашений был подписан в белорусской столице в феврале 2015 года по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франции, ФРГ) и участников Контактной группы. Документ из 13 пунктов предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.