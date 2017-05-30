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Путин напомнил Киеву о необходимости выполнять минские соглашения

Политика
30 мая, 23:51 дата обновления: 30 мая, 23:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, мая. /ТАСС

По словам президента России, конфликтующие стороны на Украины должны найти в себе силы договариваться

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ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил убежденность, что Киев должен выполнить минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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"Самое главное, что нужно сделать, - это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения", - заявил глава российского государства в интервью газете Le Figaro. Путин ответил на вопросы журналистов во время визита в Париж 29 мая.

Он указал, что "прогресса по урегулированию любых конфликтов, в том числе и конфликта на юго-востоке Украины, могут достигать прежде всего и главным образом конфликтующие стороны". "Конфликт на юго-востоке Украины - это конфликт внутренний, украинский конфликт прежде всего. Он произошел после неконституционного силового захвата власти в Киеве в 2014 году", - напомнил российский лидер и подчеркнул: "В этом источник всех проблем".

Об улучшении ситуации на Украине говорить не приходится

В то же время Владимир Путин выразил уверенность, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо отвести войска и тяжелую технику от линии соприкосновения в Донбассе, а также добиться исполнения Киевом закона об особом статусе территорий на юго-востоке страны.

"Мы считаем, главное, что нужно сделать, - это отвести вооруженные силы от линии соприкосновения. Это то, с чего нужно начать", - сказал глава российского государства. 

По его словам, войска "в двух точках были отведены, в третьей точке никак не удается этого сделать". "И сегодняшние украинские власти все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отведены, тяжелая техника не отведена, так и будут стрелять", - подчеркнул президент РФ.

"Второе, что нужно сделать: в политической сфере нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий", - уверен российский лидер. Он напомнил, что "закон принят, но до сих пор не вступил в действие".

Путин указал, что в минских соглашениях написано о том, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию Донбасса. "Вместо того, чтобы это сделать, наоборот, вводят (транспортную) блокаду, вот в чем проблема, - констатировал он. - "Причем ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украины сначала сказал, что это осуждает и наведет порядок, попытался это сделать, у него ничего не получилось".

"Вместо того, чтобы продолжить свои усилия, (Порошенко) взял и официально сам присоединился к этой блокаде, издал указ о блокаде", - описал развитие событий президент РФ. "Мы в таких условиях не можем говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему", - заявил глава российского государства.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был подписан в белорусской столице в феврале 2015 года по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франции, ФРГ) и участников Контактной группы. Документ из 13 пунктов предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.

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