Захарова: обвинения США в адрес Ирана ни к чему не приведут

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Обвинения США в адрес Ирана вместо практической работы ни к чему не приведут, Москва регулярно приглашает Вашингтон полноценно подключиться к взаимодействию в "астанинском формате". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это (обвинения США в адрес Ирана - прим. ТАСС) стабильности не приносит. Что касается обвинений США в поддержке Ираном терроризма, то Россия с Ираном плотно работает по антитеррору в регионе Ближнего Востока, - сказала она. - Проводим консультации с Тегераном и в рамках "Астаны" очень активно".

"Регулярно приглашали США полноформатно подключиться к этому вопросу. Практическая работа может снять вопросы США к Тегерану, - отметила Захарова. - Акцент на обвинения вместо конкретной работы ни к чему не приведет".