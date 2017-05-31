Захарова: РФ будет реагировать на вступление Черногории в НАТО, исходя из своих задач

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия будет реагировать на вступление Черногории в НАТО в соответствии с теми целями и задачами, которые стоят перед ней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы будем реагировать на изменение военно-политического ландшафта соответствующим образом, как это делают все страны, исходя из тех целей и задач, которые перед ними стоят", - сказала она, отвечая на вопрос, готова ли Россия к вступлению Черногории в НАТО.
При этом она отметила, что вопрос о готовности к вступлению в НАТО должен быть адресован не России, а Черногории. "Вопрос абсолютно правомерный, единственное - он не по адресу, он должен быть адресован не России и не российскому народу, а Черногории и главное - народу Черногории", - заявила дипломат.