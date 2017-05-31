Захарова просит Кадырова пригласить в Чечню журналиста, задавшего вопрос про ЛГБТ

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила главу Чечни Рамзана Кадырова организовать поездку для корреспондента финского телевидения, интересующегося темой якобы преследования ЛГБТ в регионе.
"Уважаемый господин Кадыров, у нас сегодня присутствует представитель финского телевидения, которого очень интересует тема наличия в Чечне геев или их отсутствия. Не могли бы вы организовать ознакомительную поездку в Чечню этому журналисту, где он сможет найти ответы на все интересующие его вопросы", - сказала Захарова.
"Съездите в Чечню, пообщайтесь с представителями НПО, с местными журналистами и сделайте нормальный репортаж, - обратилась дипломат к корреспонденту. - Почему Вы политизируете эту тему? Понимаю, что тема любимая. Съездите туда".