Захарова: теракт в Манчестере не подтолкнул Лондон к совместной борьбе с терроризмом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Даже теракт в Манчестере не подтолкнул Великобританию к сотрудничеству с российской стороной в сфере противодействия терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, целый ряд стран по-прежнему держат заблокированными антитеррористическое взаимодействие с РФ. "Это, в частности, Великобритания. Даже последние страшные события в Манчестере не подтолкнули к осознанию того, что нужно объединяться, нужно обмениваться информацией, - сказала дипломат. - В то время, когда государства, даже при всем наличии разногласий, но государства-члены ООН решили почему-то друг с другом не общаться, как раз террористы, люди малообразованные, многие из них вообще не представляют себе каких-то базовых жизненных принципов, они то как раз информацией обмениваются очень активно, и это самое страшное".

"Обладая всей полнотой информации, те, кто должен ей обмениваться во благо людей, народов своих стран, почему-то в силу каких-то собственных амбиций этого не делают, отдавая инициативу в руки международного терроризма", - отметила Захарова.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с 22 на 23 мая сразу после завершения выступления Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 пострадали.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.