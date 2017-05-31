Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: теракт в Манчестере не подтолкнул Лондон к совместной борьбе с терроризмом

Политика
31 мая, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, нужно объединяться и обмениваться информацией во благо народов своих стран

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Даже теракт в Манчестере не подтолкнул Великобританию к сотрудничеству с российской стороной в сфере противодействия терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также новости по теме:
Расследование теракта в Манчестере
© Danny Lawson/PA via AP

Задержан новый подозреваемый по делу о теракте в Манчестере

Министр нацбезопасности США назвал хорошей вещью наличие любых каналов связи с Россией

Полиция установила место, где была собрана бомба для теракта в Манчестере

По ее словам, целый ряд стран по-прежнему держат заблокированными антитеррористическое взаимодействие с РФ. "Это, в частности, Великобритания. Даже последние страшные события в Манчестере не подтолкнули к осознанию того, что нужно объединяться, нужно обмениваться информацией, - сказала дипломат. - В то время, когда государства, даже при всем наличии разногласий, но государства-члены ООН решили почему-то друг с другом не общаться, как раз террористы, люди малообразованные, многие из них вообще не представляют себе каких-то базовых жизненных принципов, они то как раз информацией обмениваются очень активно, и это самое страшное".

"Обладая всей полнотой информации, те, кто должен ей обмениваться во благо людей, народов своих стран, почему-то в силу каких-то собственных амбиций этого не делают, отдавая инициативу в руки международного терроризма", - отметила Захарова.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел в ночь с 22 на 23 мая сразу после завершения выступления Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 пострадали.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ведомости": прогноз МЭР предполагает почти нулевой рост пенсий до 2035 года
2
"Газпром" получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
3
СМИ: в Кабуле при взрыве в посольском квартале погибли десятки человек
4
Шойгу проинформировал Путина об успешных пусках "Калибров" по ИГ в Сирии
5
Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве
6
Захарова просит Кадырова пригласить в Чечню журналиста, задавшего вопрос про ЛГБТ
7
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
Темы дня
Загрузка...
Реклама