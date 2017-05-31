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Москва рассчитывает, что Вашингтон изменит решения по санкциям против собственности РФ

Политика
31 мая, 16:08 дата обновления: 31 мая, 16:16 UTC+3

Помощник президента России Юрий Ушаков напомнил о принципе взаимности, которому намерена следовать Россия

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Вашингтон скорректирует решения по санкциям против российской собственности, это был бы лучший вариант. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Без соответствующей реакции эти шаги (американской стороны по введению санкций против собственности РФ) не останутся, - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. - Естественно, если эти шаги каким-то образом будут корректироваться американской стороной, это был бы самый лучший вариант".

Ушаков напомнил также о принципе взаимности, которому РФ намерена следовать в этом и других аналогичных вопросах. По его словам, одновременно Кремль учитывает и сегодняшнюю внутриполитическую ситуацию в США.

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