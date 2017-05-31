Путин обсудит с Гутерришем реформу ООН и международные темы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем недостаточное представительство РФ в отдельных органах ООН, ситуацию в САР, на Украине и Корейском полуострове, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Здесь (на встрече Путина с генсеком ООН) будут обсуждаться горячие международные темы - терроризм, Сирия, конечно, и Корея, и, очевидно, украинский кризис, а также вопросы реформирования ООН, - заявил он журналистам. - За этими вопросами мы очень плотно следим, поскольку наблюдается недопредставленность России в различных органах системы ООН".