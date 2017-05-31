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Путин обсудит с Гутерришем реформу ООН и международные темы

Политика
31 мая, 16:14 UTC+3

Российский лидер обсудит с генсеком ООН ситуацию в Сирии, на Украине и Корейском полуострове

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем недостаточное представительство РФ в отдельных органах ООН, ситуацию в САР, на Украине и Корейском полуострове, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Здесь (на встрече Путина с генсеком ООН) будут обсуждаться горячие международные темы - терроризм, Сирия, конечно, и Корея, и, очевидно, украинский кризис, а также вопросы реформирования ООН, - заявил он журналистам. - За этими вопросами мы очень плотно следим, поскольку наблюдается недопредставленность России в различных органах системы ООН".

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Персоны
Гутерриш, Антониу Путин, Владимир Владимирович
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