Депутат считает некорректным рассматривать в Думе ситуацию вокруг фильма "Матильда"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев считает некорректным выносить на обсуждение нижней палаты парламента ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" в связи с претензиями депутата Натальи Поклонской.

Ранее стало известно, что адвокат Алексея Учителя, экс-сенатор Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой организовать проведение проверки в отношении ее действий, в которых, по его мнению, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики. Кроме того, Добрынин предложил комиссии по этике Госдумы организовать публичные слушания его жалобы на Поклонскую, чтобы обсудить проблему взаимоотношений депутата и режиссера.

По оценке Шхагошева, который возглавляет в Госдуме межфракционную группу, куда входит депутат Поклонская, в настоящее время режиссер и его адвокат пытаются сделать так, чтобы этот вопрос "рассматривался с колокольни всей Госдумы", а позиция Поклонской стала общей позицией нижней палаты парламента.

"Но если на секунду представить, что в Госдуме могут быть организованы слушания по обсуждению этой ситуации, нас никто не поймет. Если же обсуждения будут посвящены в целом той или иной проблеме в области культуры, то пожалуйста", - сказал Шхагошев.

При этом единоросс подчеркнул, что "Госдума демократична как к кино, так и к высказываниям и деятельности депутата". "Поклонская обращается со своими инициативами в рамках закона, это ее дело, ее никто останавливать не будет. Фракция "Единая Россия" из номенклатуры запретов уже давно вышла", - подчеркнул он.

При этом парламентарий обратил внимание, что "если, например, адвокат режиссера или сам режиссер считают, что Поклонская "перегибает", и они видят основания, то могут обратиться в правоохранительные органы или куда они считают нужным". "Они этого не делают, возникает вопрос - почему? Но ответ на него очевиден", - заключил Шхагошев.

История вопроса

Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм "Матильда" не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

На прошлой неделе стало известно, что полиция начала проверки кинокомпании Алексея Учителя на налоговые преступления в связи с запросом депутата Поклонской.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильдывоплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и многие другие.