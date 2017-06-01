От обстрелов ВСУ за время карательной операции в Донбассе погиб 151 ребенок

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ВЕНА, 1 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе карательной операции в Донбассе погубили за три года 151 ребенка.
Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Сегодня - Международный день защиты детей. В ходе карательной операции киевских властей против народа Донбасса их погибло и пострадало слишком много. Даже одна потерянная жизнь, это слишком много. За три года от снарядов, мин и бомб украинских силовиков погиб 151 ребенок", - обратил внимание российский дипломат во время заседания постоянного совета ОБСЕ.
По его словам, Россия рассчитывает, что "достигнутая договоренность о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения будет, начиная с сегодняшнего дня, строго соблюдаться, а любые попытки сорвать ее - решительно пресекаться". "Контроль над соблюдением должен осуществлять Совместный центр контроля и координации. Рассчитываем, что и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, в меру своих возможностей, сможет внести вклад", - добавил постоянный представитель РФ.
Лукашевич также подчеркнул, что на Украине происходит "самое серьезное ущемление прав и свобод за последние десятилетия. Налицо жесткая борьба с инакомыслием, демонизация всего, что связано с русским языком, общей историей народов России и Украины".
Стороны конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения с полуночи 1 июня. В марте этого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в своем докладе о нарушениях прав и свобод на Украине, что в результате конфликта на востоке страны с середины апреля 2014 года по 15 февраля 2017 зафиксировано 9,9 тыс. убитых и более 23 тыс. раненых.