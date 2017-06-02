"Справедливая Россия" получила в 2016 году на 1 млрд рублей больше, чем в 2015

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" получила в 2016 году 2,18 млрд руб., что на 1 млрд больше дохода партии в 2015 году, который составил 1,1 млрд руб. Это следует из данных сводного финансового отчета, опубликованных Центризбиркомом РФ.

Согласно документу, помимо указанного остатка на начало отчетного периода в размере 106 млн руб., в 2016 году, на который пришлись выборы в Госдуму, партия получила 956 млн руб. из федерального бюджета, в то время как почти 1,2 млрд руб. составили пожертвования, поступившие от юридических и физических лиц.

Из отчета следует, что на осуществление уставной деятельности в прошлом году справороссы потратили 2,22 млрд руб. Больше всего средств партия потратила на "пропагандистскую деятельность" - почти 800 млн руб., 755 млн было справороссы перечислили в избирательные фонды. На содержание руководящих органов партии, как следует из документа, было потрачено 286 млн руб., на проведение партийных съездов, конференций и собраний - чуть более 51 млн руб.

Срок сдачи сводных финансовых отчетов партиями истек 3 апреля. "Справедливая Россия", согласно данным на сайте ЦИК РФ, предоставила его 30 марта.

Комментарий Центризбиркома

Из сообщения Центризбиркома к отчету следует, что в результате проверки было "установлено, что требуется возврат части пожертвований от одного физического лица, поступивших с соблюдением установленного законом порядка в разные региональные отделения политической партии в 2016 года".

"При подведении итогов по политической партии в целом сумма правомерных пожертвований от этого лица составила 5 990 000,00 рублей, что превышает 4 330 000,00 рублей - установленный максимальный размер пожертвований от одного физического лица за год", - говорится в документе, а также указывается, что "возврат части пожертвований будет отражен в сводном финансовом отчете за 2017 год".

ЦИК отмечает, что недочеты, выявленные при проведении проверки, носят технический характер, а нарушения рекомендаций по составлению отчета "не влияют на его финансовый результат".

"Нарушений Федерального закона "О политических партиях" в части порядка поступления денежных средств в виде пожертвований и займов, а также возврата средств в случае выявления нарушений, по имеющимся в ЦИК России данным на момент завершения проверки не выявлено", - говорится сообщении Центризбиркома.