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Медведев: РФ готова дать отпор всем, кто посягает на ее целостность и суверенитет

Политика
2 июня, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

По словам главы кабмина, "сегодня перед нами стоят новые вызовы, связанные с обострением международной обстановки, активизацией террористических и экстремистских организаций"

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия способна дать отпор любым попыткам посягательств на ее целостность и суверенитет, а также может обеспечить технологическую независимость важнейших отраслей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, текст приветственного обращения которого зачитал в пятницу на торжественном собрании, посвященном 25-летию Совбеза, секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

По словам главы кабмина, за четверть века было немало сделано для развития российской государственности, укрепления национальной экономики и формирования гражданского общества, однако "сегодня перед нами стоят новые вызовы, связанные с обострением международной обстановки, активизацией террористических и экстремистских организаций".

"Мы способны дать достойный отпор всем, кто посягает на целостность и суверенитет нашей страны, обеспечить технологическую независимость стратегических отраслей промышленности и АПК", - сказал Медведев, отметив, что в этом есть "большая заслуга всей команды Совбеза, экспертов, консультантов и общественных советников - всех, кто верит в Россию, любит свою Родину, помогает ей стабильно развиваться и защищать свои национальные интересы, стремится сделать жизнь людей в нашей стране современной и комфортной".

Как отметил Медведев, Совбез является одним из ключевых конституционных органов, "который надежно защищает нас от внутренних и внешних угроз, твердо отстаивает жизненно важные интересы личности и общества". "В нашем быстроменяющемся мире трудно переоценить его роль и значение для обеспечения всего комплекса мер национальной безопасности", - подчеркнул премьер.

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