Эксперты: выход из Парижского соглашения превратит США в "климатического изгоя"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Выход США из Парижского соглашения осложнит остальным сторонам договора достижение поставленных целей и превратит страну в "климатического изгоя" на международной арене. Такое мнение выразили в пятницу ТАСС эксперты Российского института стратегических исследований (РИСИ).

"Подобный шаг США соотносится с курсом Дональда Трампа на протекционизм и даже в какой-то степени изоляционизм своей страны, - считают они. - В условиях приверженности принципу "America first" негативные последствия выхода из соглашения представляются президенту США несущественными по сравнению с возможными выгодами для национальной экономики".

По мнению специалистов, одной из конкретных мер по отходу от климатических обязательств "станет отказ США от внесения взносов в Зеленый Фонд ООН, который был учрежден Рамочной конвенцией ООН об изменении климата 1992 года (РКИК) в целях финансовой поддержки развивающихся государств по адаптации к климатическим изменениям". "Трамп считает, что средства, вкладываемые его страной в эту структуру, расходуются нерационально", - добавили они.

С юридической точки зрения, отметили эксперты РИСИ, "у США есть несколько вариантов формального выхода из Парижского соглашения, в частности Вашингтон может направить соответствующее письменное уведомление депозитарию договора". "Однако в соответствии с его положениями сделать это можно лишь по истечении четырех лет после его вступления в силу, - заметили они. - Для США это означает, что они могут выйти из соглашения таким способом только в 2020 году".

"Другим более быстрым способом является выход из Рамочной конвенции ООН об изменении климата, что автоматически будет означать прекращение участия в Парижском соглашении. Воспользовавшись этим вариантом, американцы могут выйти из соглашения уже через год, - сказали эксперты. - Этот шаг может превратить США в "климатического изгоя" на международной арене".

Последствия для других сторон Парижского соглашения

"Независимо от выбора способа для официального выхода из соглашения Трампу может не потребоваться одобрение Конгресса, поскольку свое согласие на обязательность договора США, по инициативе бывшего президента Обамы, выразили путем принятия президентского акта - без ратификации Конгрессом", - считают они.

Вместе с тем, заметили эксперты, в своем выступлении Трамп заявил не только о выходе из Парижского соглашения, но и "о начале переговоров о возможности своего участия в климатическом соглашении, новом или существующем, но с внесением в него изменений, предусматривающих "справедливые" и выгодные для государства условия". "В отраслях, связанных с "зелеными технологиями", заняты более 2 млн человек, и именно на них и будет направлена поддержка Белого дома", - сказали эксперты.

"В случае отказа США от участия в соглашении, остальным сторонам договора будет непросто достичь поставленных в нем целей, - подчеркнули специалисты РИСИ. - США занимают второе после Китая место по объемам выбросов углекислого газа (около 15%). США при этом являются крупнейшим источником финансирования Зеленого Фонда ООН".

Президент США Дональд Трамп объявил 1 июня об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для Америки.

22 апреля 2016 года на саммите в штаб-квартире ООН 175 государств, в том числе Россия, Германия, Индия, Китай и США, подписали Парижское соглашение по климату. Главная цель документа - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Китай же пообещал сдержать увеличение выбросов углерода в атмосферу к 2030 году. И Китай, и США во главе с предшественником Трампа Бараком Обамой заявили, что ратифицируют соглашение в этом году.