Путин заверил Додона, что РФ ограничится высылкой пятерых молдавских дипломатов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин заверил молдавского лидера Игоря Додона, что Москва не будет принимать дополнительных мер в отношении Молдавии, кроме уже объявленной высылки пятерых дипломатов.
Посольство РФ в Молдавии в понедельник получило ноту о высылке из страны пяти российских дипломатов. В качестве ответной меры, как объявил МИД РФ, Москва решила выдворить пятерых молдавских дипломатов.
"Да, эта тема кратко обсуждалась", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Додона о том, что Путин в ходе встречи в пятницу пообещал ему не предпринимать дополнительных ответных мер на демарш молдавской стороны.
Решение о высылке российских дипломатов принимало молдавское правительство. Президент Додон подверг этот шаг резкой критике и заявил, что он сделан "не в интересах народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов".