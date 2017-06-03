Политики ЕС планируют приехать на выборы президента РФ в качестве наблюдателей

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БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Европейские политики уже выражают заинтересованность в том, чтобы принять участие в наблюдении за выборами президента РФ в 2018 году. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Василий Лихачев на конференции организаций российских соотечественников в Брюсселе.
"У меня накануне состоялись встречи с руководством бельгийского парламента, а также с представителями руководства Европейской службы внешних действий (внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини), которые выразили явную заинтересованность посетить Россию в качестве наблюдателей на выборах", - сказал он. Лихачев отметил, что пока об официальном приглашении наблюдателей говорить рано, однако предварительные контакты на эту тему уже проводятся.
"На прошлых выборах мы приняли в России 774 международных наблюдателя из 63 стран. Наиболее активные делегации: Казахстан (более 100 человек), США, Белоруссия, Германия, Франция, Армения", - сообщил он.
"Никакого контроля с нашей стороны на прошлых выборах не было. Международные наблюдатели сами выбирали регион, выбирали избирательный участок, решали свои собственные вопросы за счет собственного бюджета по аренде транспорта, гостиницам и так далее", - добавил Лихачев.