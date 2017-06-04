Кадыров поздравил Евкурова с 25-й годовщиной образования Ингушетии

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с 25-й годовщиной со дня образования республики, отметив большие достижения соседнего региона в социально-экономическом развитии.
"Сегодня отмечается 25-я годовщина со дня образования братской Республики Ингушетия! Для ингушского народа это большой праздник! За эти годы Ингушетия прошла грандиозный путь становления и развития своей государственности. Сегодня мы с огромной радостью воспринимаем сообщения о достижениях и успехах братского народа в экономике и социальной сфере", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.
День республики отмечают во всех городах и районах Ингушетии, повсеместно проходят концерты и народные гулянья.
Ассаламу алайкум! Сегодня отмечается 25-я годовщина со дня образования братской Республики Ингушетия! Для ингушского народа это большой праздник! За эти годы Ингушетия прошла грандиозный путь становления и развития своей государственности. Сегодня мы с огромной радостью воспринимаем сообщения о достижениях и успехах братского народа в экономике и социальной сфере. Республика уверенно движется по пути повышения уровня благосостояния граждан, укрепления стабильности. Очень радует, что РИ заняла достойное место среди субъектов Федерации, играет важную роль в решении многих проблем общегосударственного масштаба. Я искренне поздравляю дорогого БРАТА, Главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и весь братский народ с праздником. Желаю мира, благополучия и процветания! #Кадыров #Россия #Чечня #Ингушетия