Кадыров поздравил Евкурова с 25-й годовщиной образования Ингушетии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова с 25-й годовщиной со дня образования республики, отметив большие достижения соседнего региона в социально-экономическом развитии.

"Сегодня отмечается 25-я годовщина со дня образования братской Республики Ингушетия! Для ингушского народа это большой праздник! За эти годы Ингушетия прошла грандиозный путь становления и развития своей государственности. Сегодня мы с огромной радостью воспринимаем сообщения о достижениях и успехах братского народа в экономике и социальной сфере", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

День республики отмечают во всех городах и районах Ингушетии, повсеместно проходят концерты и народные гулянья.

Ассаламу алайкум! Сегодня отмечается 25-я годовщина со дня образования братской Республики Ингушетия! Для ингушского народа это большой праздник! За эти годы Ингушетия прошла грандиозный путь становления и развития своей государственности. Сегодня мы с огромной радостью воспринимаем сообщения о достижениях и успехах братского народа в экономике и социальной сфере. Республика уверенно движется по пути повышения уровня благосостояния граждан, укрепления стабильности. Очень радует, что РИ заняла достойное место среди субъектов Федерации, играет важную роль в решении многих проблем общегосударственного масштаба. Я искренне поздравляю дорогого БРАТА, Главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и весь братский народ с праздником. Желаю мира, благополучия и процветания! #Кадыров #Россия #Чечня #Ингушетия Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июн 4 2017 в 9:29 PDT