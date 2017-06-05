Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться

Политика
5 июня, 3:05 UTC+3

В интервью телеканалу NBC президент РФ также подчеркнул бессмысленность вмешательства в выборы в США, поскольку основная политическая линия в стране не меняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Соединенным Штатам стоит перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, а у самих себя усовершенствовать избирательное законодательство. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли.

Смотрите также

Что не так с докладом США о "российских хакерах"

"Конституция Соединенных Штатов и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей, и такие случаи в истории Соединенных Штатов бывают", - напомнил Путин, отвечая на вопрос о якобы вмешательстве России в прошлогодний избирательный процесс в США. "Поэтому, если уж говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства, и был прямой подсчет, который можно легко проконтролировать", - считает он. "И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл", - добавил Путин.

"Я вам скажу то, о чем вы, наверняка, должны знать: я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран. Вам это разве неизвестно?" - задал он вопрос Келли. "Поговорите, только так, чтобы (насколько это возможно для вас) убедить людей в том, что вы не будете предавать это гласности! Вот куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы", - сказал Путин.

"Поэтому если кто-то, я не говорю, что это мы (мы не вмешивались), но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться", - заключил президент РФ. "Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь", - обратился он к американской журналистке.

При этом Путин вновь подчеркнул бессмысленность вмешательства в выборы в США. "Президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется, поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить", - пояснил он. "И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться", - добавил президент.

Кроме того, Путин "глубоко убежден, что никакое вмешательство извне ни в одной, даже в маленькой стране, а уж тем более в такой большой великой державе, как Соединенные Штаты, не может повлиять на конечный результат выборов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге
2
Чайка высоко оценил профессионализм американских коллег в деле Prevezon Holdings
3
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области
4
В Московском регионе ожидается холодная погода
5
СМИ: давка в Турине во время финала ЛЧ возникла в результате розыгрыша подростков
6
Сечин назвал целью санкций обострение социально-экономической ситуации в России
7
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
Темы дня
Загрузка...
Реклама