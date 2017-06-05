Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Соединенным Штатам стоит перестать вмешиваться во внутренние дела других стран, а у самих себя усовершенствовать избирательное законодательство. Такой совет дал президент РФ Владимир Путин в интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли.

"Конституция Соединенных Штатов и избирательное законодательство построены таким образом, что за кандидата может проголосовать большее количество выборщиков, за которым стоит меньшее количество избирателей, и такие случаи в истории Соединенных Штатов бывают", - напомнил Путин, отвечая на вопрос о якобы вмешательстве России в прошлогодний избирательный процесс в США. "Поэтому, если уж говорить о какой-то социально-политической справедливости, то нужно, видимо, менять это избирательное законодательство, довести дело до того, чтобы прямым тайным голосованием избирался глава государства, и был прямой подсчет, который можно легко проконтролировать", - считает он. "И не нужно ни на кого ссылаться и винить кого бы то ни было в своих бедах тем, кто выборы проиграл", - добавил Путин.

"Я вам скажу то, о чем вы, наверняка, должны знать: я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран. Вам это разве неизвестно?" - задал он вопрос Келли. "Поговорите, только так, чтобы (насколько это возможно для вас) убедить людей в том, что вы не будете предавать это гласности! Вот куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы", - сказал Путин.

"Поэтому если кто-то, я не говорю, что это мы (мы не вмешивались), но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться", - заключил президент РФ. "Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь", - обратился он к американской журналистке.

При этом Путин вновь подчеркнул бессмысленность вмешательства в выборы в США. "Президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется, поэтому по большому счету нам все равно, кто будет во главе Соединенных Штатов, мы примерно знаем, что будет происходить", - пояснил он. "И в этой связи нам, даже если бы было желание, смысла-то нет никакого вмешиваться", - добавил президент.

Кроме того, Путин "глубоко убежден, что никакое вмешательство извне ни в одной, даже в маленькой стране, а уж тем более в такой большой великой державе, как Соединенные Штаты, не может повлиять на конечный результат выборов".