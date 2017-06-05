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Путин сравнил обвинения во вмешательстве в дела США с расследованием убийства Кеннеди

Политика
5 июня, 3:10 UTC+3

По мнению президента РФ, обвинения могут иметь целью специально переключить общественное внимание на ложный след

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что попытки обвинить РФ во вмешательстве в выборы в США могут иметь целью специально переключить общественное внимание на ложный след. По его мнению, схожая ситуация была во время расследования убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.

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"Хакеры (которые якобы могли повлиять на избирательный процесс в США - прим. ТАСС) могут быть где угодно, они могут в России быть, в Азии, в той же Америке, в Латинской Америке; это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, "стрелку" на Россию", - заявил Путин во время интервью ведущей телеканала NBC Мегин Келли. "В ходе внутриполитической борьбы им было по каким-то соображениям удобно выдать эту информацию; они ее выдали, сославшись на Россию", - предположил президент. "Такого Вы себе представить не можете? Я могу!" - обратился он к Келли.

Путин предложил ей в этом контексте вспомнить убийство в 1963 г. президента США Джона Кеннеди. "Ведь существует версия, что убийство президента Кеннеди организовали спецслужбы Соединенных Штатов", - напомнил он. "Если эта версия верна, а этого исключить нельзя, то чего же проще в сегодняшних условиях, используя все технические возможности спецслужб, организовать какие-то атаки соответствующим образом, сославшись еще и на Россию", - считает президент РФ.

По мнению Путина, обвинения в адрес России могут исходить, в частности, от противников проигравшего на выборах кандидата от демократов, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. "А что, разве кандидата от Демократической партии так все любят в Соединенных Штатах? Что, это уж такой популярный человек был? И у этого кандидата тоже были свои политические оппоненты и противники", - отметил он.

35-й президент США Джон Кеннеди был смертельно ранен 22 ноября 1963 г. во время поездки в Даллас (штат Техас). Согласно выводам специальной комиссии во главе с председателем Верховного суда США Эрлом Уорреном, президента убил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, сам погибший через два дня. Однако существует ряд конспирологических теорий, подвергающих сомнению выводы комиссии Уоррена и представляющих альтернативные версии убийства, в том числе заговор американских спецслужб. Ни одна из этих версий не доказана.

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