Путин: авторам "сенсаций" о контактах Трампа с РФ "видимо, скучно жить"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Тема якобы имевших место контактов с представителями России используется в США намерено против администрации президента Дональда Трампа, хотя никаких обменов информацией между ней и послом РФ Сергеем Кисляком не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли.

"Ничего просто, не о чем говорить", - заявил глава российского государства в ответ на вопрос о связях между представителями России и штаба Трампа. "Даже не было какого-то конкретного обсуждения по санкциям или еще по чему-то", - подчеркнул он. "Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом", - заявил Путин. "Вы просто знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы! Вам скучно жить, видимо", - с иронией предположил он.

"Просто кто-то решил к этому прицепиться и избрал это как линию атаки на действующего президента", - уверен российский лидер. "Это не наше дело, это ваши там внутриполитические разборки. Занимайтесь ими сами!" - предложил он журналистке из США.

Путин признался, что был удивлен шумихой вокруг неких контактов посла РФ с представителями команды Трампа. "Я, когда это увидел, просто рот открыл", - сказал он. По словам президента, он не знает, были ли такие беседы. "Вы что думаете, со всего мира и из Соединенных Штатов посол мне каждый день докладывает, с кем он встречается, что обсуждает? Бред какой-то!" - сказал он.

"Если бы было что-нибудь выдающееся, из ряда вон выходящее, он бы, конечно, доложил министру, министр – мне. Ничего подобного не было", - заверил глава государства журналистку. "Никаких докладов даже не было. Текущая, ничего не значащая работа, не имеющая никаких, может быть, даже перспектив", - заключил он.

Президент также опроверг сообщения о якобы предложении представителей Трампа создать некий тайный канал прямой связи с Москвой. "Я не знаю о таком предложении", - сказал Путин. "Ко мне такое предложение не поступало", - добавил он. "У России не было никаких каналов ни с одним из штабов кандидатов в президенты США", - заявил глава государства. "Возможно, были какие-то официальные контакты со штабами всех кандидатов, это нормальная дипломатическая практика", - допустил он.